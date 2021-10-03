Незвично смачний і ароматний осінній крамбл: Валентина Хамайко поділилася рецептом вишуканого яблучного пирога

Відома телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою, тепер в YouTube поділилася приголомшливим рецептом смачного яблучно-вівсяного крамбла. Це абсолютно елементарний в приготуванні, дуже легкий, ароматний і такий смачний пиріг практично без тесту, так як основа його — яблука.

Інгредієнти: • борошно — 70 г

• яблука — 500−600 г

• цукор коричневий — 50−60 г

• кориця — ½ ч. л.

• масло — 85 г

• вівсянка — 30 г

• волоські горіхи — 50 г

• лимонний сік — 1−2 ст. л.

• сіль — дрібка

• сушений імбир — дрібка

• вершкове масло для форми — 30 г Спосіб приготування: 1. Насамперед змастіть форму для запікання вершковим маслом. 2. Яблука помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиком і полийте лимонним соком, щоб вони не потемніли. 3. Обов'язково присипте їх цукром, корицею і сушеним імбиром, ретельно перемішайте і висипте в форму. 4. Змішайте борошно з коричневим цукром, додайте вівсяні пластівці, вершкове масло, подрібнені волоські горіхи, ретельно перемішайте руками і присипте цією сумішшю яблука. 5. Поставте його в гарячу духовку, готуйте яблучний крамбл близько 30−40 хвилин при 170−180 градусах за Цельсієм.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати ягідний крамбл.

Фото: eda.ru

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