Незвично смачний і ароматний осінній крамбл: Валентина Хамайко поділилася рецептом вишуканого яблучного пирога
Відома телеведуча Валентина Хамайко, яка нещодавно запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою, тепер в YouTube поділилася приголомшливим рецептом смачного яблучно-вівсяного крамбла. Це абсолютно елементарний в приготуванні, дуже легкий, ароматний і такий смачний пиріг практично без тесту, так як основа його — яблука.
Інгредієнти:
• борошно — 70 г
• яблука — 500−600 г
• цукор коричневий — 50−60 г
• кориця — ½ ч. л.
• масло — 85 г
• вівсянка — 30 г
• волоські горіхи — 50 г
• лимонний сік — 1−2 ст. л.
• сіль — дрібка
• сушений імбир — дрібка
• вершкове масло для форми — 30 г
Спосіб приготування:
1. Насамперед змастіть форму для запікання вершковим маслом.
2. Яблука помийте, очистіть від шкірки, наріжте кубиком і полийте лимонним соком, щоб вони не потемніли.
3. Обов'язково присипте їх цукром, корицею і сушеним імбиром, ретельно перемішайте і висипте в форму.
4. Змішайте борошно з коричневим цукром, додайте вівсяні пластівці, вершкове масло, подрібнені волоські горіхи, ретельно перемішайте руками і присипте цією сумішшю яблука.
5. Поставте його в гарячу духовку, готуйте яблучний крамбл близько 30−40 хвилин при 170−180 градусах за Цельсієм.
Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати ягідний крамбл.
Фото: eda.ru323
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