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Стане корисним перекусом для школярів: Пекельний Шеф розповів, як приготувати вдома соковитий і смачний чізбургер

15:02 2 жовтня 2021
Чізбургер

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який раніше в якості перекусу для школярів пропонував сирну запіканку, тепер поділився рецептом ще однієї страви, яка також може стати корисним перекусом, передає novy.tv.

Він розповів, як можна приготувати соковитий чізбургер не гірше, ніж в наймодніших ресторанах.

Інгредієнти:

  • Кругла булочка — 1 шт.
  • Масло — 10 г.
  • Курячі стегенця — 120 г.
  • Кріп — 50 г.
  • Кетчуп «Хайнс» — 50 г.
  • Листя салату «Айсберг» — 2 шт.
  • Помідор — ½
  • Сир чеддер — 1 шматок.

Інгредієнти для майонезу:

  • Часник — 5 г.
  • Жовток — 1 шт.
  • Гірчиця — 1 ч. л.
  • Сіль, перець за смаком
  • Рослинна олія — 400 г.
  • Кріп — 200 г.

Приготування:

1. Подрібніть кріп.

2. Змішайте: жовток, гірчицю, масло, сіль, перець і кріп. І у вас вийде майонез.

3. Розріжте булку навпіл. Змастіть серединки маслом і підсмажте на сковороді до скориночки.

4. Пропустіть через м'ясорубку курячі стегенця. Додайте сіль, перець, кріп за смаком. Сформуйте котлетку і обсмажте на сковороді.

5. Змастіть одну частину булки майонезом, а другу кетчупом. На майонез покладіть котлету. На неї — шматок сиру, щоб розплавився.

6. Далі — листя салату «Айсберг» і гурток помідора. Накрийте другою половиною булочки.

Як писали «ФАКТИ», влітку Алекс Якутов поділився простим рецептом приготування пирога зі спаржею.

Фото: novy.tv

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