Смачна намазка з оселедця на хліб: Руслана Писанка поділилася оригінальним рецептом свого тата

Відома телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка порадувала рецептом «човників» з овочів в сметанному соусі, нині розповіла, як приготувати намазку на хліб з оселедця. За її словами, таке оселедцеве масло часто готує її батько.

Вам знадобляться:

1 шт малосольного оселедця;

100 г вершкового масла.

Спосіб приготування

Почистити рибу, відрізавши голову, розібравши від кісток, позбавивши від нутрощів і шкіри.

Нарізати філе оселедця на шматки і помістити в чашу блендера.

Додати до оселедця вершкове масло кімнатної температури.

Збити оселедець з маслом в блендері.

Поставити отриману масу в холодильник.

Через деякий час вийняти блюдо з холодильника і намазати на хліб.

Бутерброди готові, смачного!

Нагадаємо, кулінар з Кривого Рогу Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» цікавим рецептом часниково-петрушечного масла.

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