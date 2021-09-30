Смачна намазка з оселедця на хліб: Руслана Писанка поділилася оригінальним рецептом свого тата
Відома телеведуча і актриса Руслана Писанка, яка порадувала рецептом «човників» з овочів в сметанному соусі, нині розповіла, як приготувати намазку на хліб з оселедця. За її словами, таке оселедцеве масло часто готує її батько.
Вам знадобляться:
- 1 шт малосольного оселедця;
- 100 г вершкового масла.
Спосіб приготування
Почистити рибу, відрізавши голову, розібравши від кісток, позбавивши від нутрощів і шкіри.
Нарізати філе оселедця на шматки і помістити в чашу блендера.
Додати до оселедця вершкове масло кімнатної температури.
Збити оселедець з маслом в блендері.
Поставити отриману масу в холодильник.
Через деякий час вийняти блюдо з холодильника і намазати на хліб.
Бутерброди готові, смачного!
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