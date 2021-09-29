26.50 / 26.69 30.83 / 31.16
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Вишукана закуска до м'яса: покроковий рецепт маринованих слив на зиму

22:49 29 вересня 2021
Сливи

Поки телеведучий Руслан Сенічкін розповідав секрети приготування ароматної запіканки зі сливами, в мережі з'явився інший «сливовий» рецепт — цим способом плоди маринують на зиму і потім з успіхом використовують в якості закуски.

Етапи приготування

Стиглі сині сливи, краще сорту «Угорка», добре вимити і висушити. Кожну сливу наколоти в трьох місцях дерев'яною зубочисткою, щоб плоди не потріскалися при їх бланшуванні.

Нагріти в каструлі воду до 85 градусів і опустити в неї підготовлені плоди. Тримати їх в воді потрібно не більше трьох хвилин, після чого вийняти за допомогою друшляка і опустити в іншу каструлю з водою з льодом. Там сливи тримають не більше хвилини.

У стерилізовані банки на дно покласти по 5 штук сухих гвоздик і шматочок палички кориці. Далі банки заповнити сливами, які вже повністю охололи.

Залити сливи гарячим маринадом з води (2,5 літра), цукру (1 кг), оцту 6% (500 мл) і поставити їх в гарячу воду на стерилізацію. Цей процес для літрових банок займає 20 хвилин.

Вийняти банки з води, закрутити їх кришки ключем і залишити остигати, після чого перенести в підвал або в холодну комору.

А як готувати соус «Ткемалі» на основі аличі, «ФАКТАМ» розповіла кулінарний блогер, дружина відомого композитора Ігоря Поклада Світлана.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Кейт Міддлтон і принц Вільям, принц Чарльз і Камілла

Королівський гламур: принц Вільям з Кейт Міддлтон і Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру фільму «Не час помирати»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.