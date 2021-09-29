Вишукана закуска до м'яса: покроковий рецепт маринованих слив на зиму

Поки телеведучий Руслан Сенічкін розповідав секрети приготування ароматної запіканки зі сливами, в мережі з'явився інший «сливовий» рецепт — цим способом плоди маринують на зиму і потім з успіхом використовують в якості закуски.

Етапи приготування

Стиглі сині сливи, краще сорту «Угорка», добре вимити і висушити. Кожну сливу наколоти в трьох місцях дерев'яною зубочисткою, щоб плоди не потріскалися при їх бланшуванні.

Нагріти в каструлі воду до 85 градусів і опустити в неї підготовлені плоди. Тримати їх в воді потрібно не більше трьох хвилин, після чого вийняти за допомогою друшляка і опустити в іншу каструлю з водою з льодом. Там сливи тримають не більше хвилини.

У стерилізовані банки на дно покласти по 5 штук сухих гвоздик і шматочок палички кориці. Далі банки заповнити сливами, які вже повністю охололи.

Залити сливи гарячим маринадом з води (2,5 літра), цукру (1 кг), оцту 6% (500 мл) і поставити їх в гарячу воду на стерилізацію. Цей процес для літрових банок займає 20 хвилин.

Вийняти банки з води, закрутити їх кришки ключем і залишити остигати, після чого перенести в підвал або в холодну комору.