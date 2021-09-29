Яблучний джем: рай для ласунів
Яблучний джем нагадує смак дитинства. Пити чай з такими солодощами — справжнє задоволення. Смачна також і випічка з джемом — ніжним і ароматним.
Потрібно відзначити, що взагалі яблука дарують нам безліч кулінарних ідей. І якщо ви ніколи ще не робили джем з цих фруктів, час настав!
Легким рецептом ласощів ділиться кулінарка Тетяна Литвинова.
— Яблучний джем — універсальна начинка для випічки, — каже Тетяна Литвинова. — Цей рецепт варто взяти на замітку.
Яблучний джем
Яблука — 3 кг
Цукор — 1 кг
Яблука очищаємо від серцевини, але не зрізаємо шкірку. Збиваємо у блендері в пюре. Відправляємо в каструлю варити на 2 години. Щоб пюре не пригоріло, помішуйте його якомога частіше. Джем потрібно варити у 3 етапи (3 дні). На другий і третій день варимо по 15 хвилин. Також на останньому етапі уварювання додаємо цукор, доводимо до кипіння — і можна консервувати джем в банки. Ідеальний яблучний джем готовий!
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Фото з альбому Тетяни Литвинової224
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