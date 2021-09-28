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Книга рецептів

«Макарони по-флотськи?»: рецепт пасти Болоньєзе від Лізи Глинської

20:08 28 вересня 2021
Ліза Глинська з блюдом

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів, розповіла та показала, як легко приготувати калорійну та смачну вечерю за допомогою пасти Болоньєзе.

«Паста, спагетті Болоньєзе, а може макарони по-флотськи?» — так висловилася Глинська про страву.

Інгредієнти:

  • 300 г фаршу (яловичого або телячого)
  • 2 зубчики часнику
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 200 г томатного пюре (без добавок)
  • 150 мл червоного сухого вина
  • 20 мл рослинного масла
  • 20 г вершкового масла
  • сіль і чорний перець за смаком

Приготування:

  • Нарізати дрібно часник і цибулю.
  • Натерти моркву на крупній тертці.
  • Обсмажити часник на суміші вершкового та рослинного масел до появи легкого часникового аромату.
  • Додати в сковорідку до часнику цибулю та моркву, обсмажити, цибуля повинна стати прозорою.
  • Додати фарш і розім'яти його лопаткою. Фарш стане сіруватого кольору.
  • Періодично помішувати.
  • Посолити та поперчити.
  • Залити вином.
  • Томити соус на середній температурі — 15 хвилин.
  • Додати томатне пюре та перемішати.
  • Відварити спагетті в підсоленій киплячій воді.
  • Додати один ополоник води, в якій варяться спагетті, до соусу та томити на середньому вогні ще кілька хвилин.
  • Доведісті соус до смаку та додати до нього спагетті, перемішати.
  • Подавати гарячим.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом баклажанів по-італійськи, котрі теж подають до вечері.

Фото: скріншот відео

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