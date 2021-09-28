«Макарони по-флотськи?»: рецепт пасти Болоньєзе від Лізи Глинської

Кулінар Ліза Глинська, яка раніше поділилася рецептом маринованих помідорів, розповіла та показала, як легко приготувати калорійну та смачну вечерю за допомогою пасти Болоньєзе.

«Паста, спагетті Болоньєзе, а може макарони по-флотськи?» — так висловилася Глинська про страву.

Інгредієнти: 300 г фаршу (яловичого або телячого)

2 зубчики часнику

1 цибулина

1 морква

200 г томатного пюре (без добавок)

150 мл червоного сухого вина

20 мл рослинного масла

20 г вершкового масла

сіль і чорний перець за смаком Приготування: Нарізати дрібно часник і цибулю.

Натерти моркву на крупній тертці.

Обсмажити часник на суміші вершкового та рослинного масел до появи легкого часникового аромату.

Додати в сковорідку до часнику цибулю та моркву, обсмажити, цибуля повинна стати прозорою.

Додати фарш і розім'яти його лопаткою. Фарш стане сіруватого кольору.

Періодично помішувати.

Посолити та поперчити.

Залити вином.

Томити соус на середній температурі — 15 хвилин.

Додати томатне пюре та перемішати.

Відварити спагетті в підсоленій киплячій воді.

Додати один ополоник води, в якій варяться спагетті, до соусу та томити на середньому вогні ще кілька хвилин.

Доведісті соус до смаку та додати до нього спагетті, перемішати.

Подавати гарячим.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова поділилася простим рецептом баклажанів по-італійськи, котрі теж подають до вечері.

Фото: скріншот відео

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