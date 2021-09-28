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Як приготувати королівську солянку вдома: покроковий рецепт смачної страви з копченостями

12:50 28 вересня 2021
солянка

Є чимало рецептів приготування солянки — наваристої першої страви, яка особливо смакує, якщо додати до неї різноманітні копченості.

Про один з них розповідає сайт «Файні рецепти», де опубліковано покроковий рецепт приготування цієї страви. Існує думка, що солянку колись готували у селах гуртом, і кожен приносив до загального казана те, що мав. От і виходила збірна солянка чи, як її інколи називали, «селянка».

Інгредієнти:

  • 200 гр свинини;
  • 200 гр телятини;
  • 200 гр шинки;
  • 3 шт сосисок чи сардельок;
  • 100 гр копченого бекону;
  • 2 морквини;
  • 4 квашені огірки;
  • 3 цибулини;
  • томатна паста;
  • 3 ст. л. сметани з зеленню;
  • чорний перець і лавровий листок.

Приготування:

  • З реберець свині та телячої грудинки зварити наваристий бульйон. Після того, як вода закипить, зняти піну, додати моркву й одну цибулю. На маленькому вогні варити якнайменше 1,5−2 години.
  • Бекон нарізати невеличкими кубиками й трохи обсмажити. Вийняти бекон, на жирі обсмажити до золотистого кольору подрібнену цибулю. Додати дрібно порізані квашені огірки та смажити ще 5−6 хвилин.
  • Додати до обсмажки томатну пасту, 200 г бульйону й тушкувати під кришкою 10 хвилин.
  • З готового бульйону вийняти м'ясо, очистити від кісток та нарізати шматочками.
  • Шинку й сосиски нарізати кубиками.
  • Додати подрібнене м’ясо та засмажку у каструлю з бульйоном, довести до кипіння і варити ще хвилин 10.
  • Додати перець, лавровий листок, дати настоятися.
  • Сіль та спеції не варто додавати, аби не зіпсувати аромат копчених інгредієнтів.
  • Подавати зі сметаною, зеленню та свіжою цибулькою.

Доречі, в Україні відомі сотні рецептів приготування борщу. Зокрема, такого, що подається у капусті чи навіть веганського. А вот суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати цю національну страву на яловичих ребрах з салом і яблучним або сидровим оцтом.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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