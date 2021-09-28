Як приготувати королівську солянку вдома: покроковий рецепт смачної страви з копченостями

Є чимало рецептів приготування солянки — наваристої першої страви, яка особливо смакує, якщо додати до неї різноманітні копченості.

Про один з них розповідає сайт «Файні рецепти», де опубліковано покроковий рецепт приготування цієї страви. Існує думка, що солянку колись готували у селах гуртом, і кожен приносив до загального казана те, що мав. От і виходила збірна солянка чи, як її інколи називали, «селянка».

Інгредієнти: 200 гр свинини;

200 гр телятини;

200 гр шинки;

3 шт сосисок чи сардельок;

100 гр копченого бекону;

2 морквини;

4 квашені огірки;

3 цибулини;

томатна паста;

3 ст. л. сметани з зеленню;

чорний перець і лавровий листок.

Приготування: З реберець свині та телячої грудинки зварити наваристий бульйон. Після того, як вода закипить, зняти піну, додати моркву й одну цибулю. На маленькому вогні варити якнайменше 1,5−2 години.

Бекон нарізати невеличкими кубиками й трохи обсмажити. Вийняти бекон, на жирі обсмажити до золотистого кольору подрібнену цибулю. Додати дрібно порізані квашені огірки та смажити ще 5−6 хвилин.

Додати до обсмажки томатну пасту, 200 г бульйону й тушкувати під кришкою 10 хвилин.

З готового бульйону вийняти м'ясо, очистити від кісток та нарізати шматочками.

Шинку й сосиски нарізати кубиками.

Додати подрібнене м’ясо та засмажку у каструлю з бульйоном, довести до кипіння і варити ще хвилин 10.

Додати перець, лавровий листок, дати настоятися.

Сіль та спеції не варто додавати, аби не зіпсувати аромат копчених інгредієнтів.

Подавати зі сметаною, зеленню та свіжою цибулькою.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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