Як приготувати королівську солянку вдома: покроковий рецепт смачної страви з копченостями
Є чимало рецептів приготування солянки — наваристої першої страви, яка особливо смакує, якщо додати до неї різноманітні копченості.
Про один з них розповідає сайт «Файні рецепти», де опубліковано покроковий рецепт приготування цієї страви. Існує думка, що солянку колись готували у селах гуртом, і кожен приносив до загального казана те, що мав. От і виходила збірна солянка чи, як її інколи називали, «селянка».
Інгредієнти:
- 200 гр свинини;
- 200 гр телятини;
- 200 гр шинки;
- 3 шт сосисок чи сардельок;
- 100 гр копченого бекону;
- 2 морквини;
- 4 квашені огірки;
- 3 цибулини;
- томатна паста;
- 3 ст. л. сметани з зеленню;
- чорний перець і лавровий листок.
Приготування:
- З реберець свині та телячої грудинки зварити наваристий бульйон. Після того, як вода закипить, зняти піну, додати моркву й одну цибулю. На маленькому вогні варити якнайменше 1,5−2 години.
- Бекон нарізати невеличкими кубиками й трохи обсмажити. Вийняти бекон, на жирі обсмажити до золотистого кольору подрібнену цибулю. Додати дрібно порізані квашені огірки та смажити ще 5−6 хвилин.
- Додати до обсмажки томатну пасту, 200 г бульйону й тушкувати під кришкою 10 хвилин.
- З готового бульйону вийняти м'ясо, очистити від кісток та нарізати шматочками.
- Шинку й сосиски нарізати кубиками.
- Додати подрібнене м’ясо та засмажку у каструлю з бульйоном, довести до кипіння і варити ще хвилин 10.
- Додати перець, лавровий листок, дати настоятися.
- Сіль та спеції не варто додавати, аби не зіпсувати аромат копчених інгредієнтів.
- Подавати зі сметаною, зеленню та свіжою цибулькою.
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Фото: https://ua.depositphotos.com.85
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