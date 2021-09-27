Легендарний торт «Спартак»: покроковий рецепт ідеальних медово-шоколадних ласощів

Шоколадний «Спартак» входить в серію класичних десертів, так само як і не менш легендарний торт «Анна Павлова». Популярний рецепт «Спартака» запропонував сайт 1000.menu.

Інгредієнти на 12 порцій Для коржів: Борошно — 400 г

Какао-порошок — 4 стол. л.

Цукор — 150 г

Вершкове масло — 100 г

Яйця — 2 шт.

Мед — 4 стол.л.

Сода харчова — 1 чайн. л.

Розпушувач — 1 чайн. л. Для крему: Борошно — 100 г

Цукор — 150 г

Вершкове масло — 200 г

Яйця — 2 шт.

Молоко — 500 г

Ванільний цукор — 2 чайн. л. Приготування: У велику миску просівається 400 г борошна, додається 4 столові ложки порошку какао та одна чайна ложка розпушувача. Перемішується.

У маленькій каструльці змішуються 4 столових ложки меду (це близько 100 грамів), 150 г цукру і 100 г вершкового масла.

Нагрівається каструля з водою для парової лазні. Встановлюється на парову баню каструля з медової сумішшю та при постійному помішуванні доводиться до однорідності.

Розбиваються 2 яйця та трохи збиваються віночком, тонкою цівкою вліваються в суміш. Додається сода. Вариться 10 хвилин з постійним помішуванням. Знімається з вогню та остигає 2−3 хвилини.

В миску з борошном і какао додається заварна медова суміш, добре вимішується ложкою.

Скочується ковбаска та розрізається на вісім рівних частин.

Вони укладаються на тарілку, накриваються харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом і залишаються на 15 хвилин при кімнатній температурі. Після цього поміщаються в холодильник ще на 15 хвилин.

Тісто дістається з холодильника та розкочується перша порція товщиною до 2-х міліметрів відразу на папері для випічки. Потім тісто разом з папером укладається на деко, поверхня наколюється виделкою в декількох місцях і ставиться в духовку. Випікається не довше ніж 6−8 хвилин при 180 градусах.

Корж дістається з духовки та обрізається за формою.

Для приготування крему в каструлю виливаються 500 мл молока, поступово додається два трохи збитих яйця, 150 г цукру, 2 ч. л. ванільного цукру і 100 г борошна. Розмішується до однорідної консистенції. Ставиться на водяну баню та вариться до загустіння.

Міксером збивається до пишності 200 г м'якого вершкового масла. В масло по столовій ложці додається остиглий крем.

Торт збирається на підкладці. Змащуються холодним кремом всі остиглі коржі та боки торта. Залишається без крему тільки останній верхній корж.

Обрізки від коржів подрібнюються в блендері або розминаються качалкою в пакеті.

Обсипаються боки торта.

Верх торта акуратно заливається шоколадною глазур'ю. Торт відправляється в холодильник на 8−10 годин для рівномірного просочення коржів.

Нагадаємо, в осінньо-зимовий сезон популярний також торт «П'яна вишня» з маком.

Фото: 1000. menu

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