Легендарний торт «Спартак»: покроковий рецепт ідеальних медово-шоколадних ласощів
Шоколадний «Спартак» входить в серію класичних десертів, так само як і не менш легендарний торт «Анна Павлова». Популярний рецепт «Спартака» запропонував сайт 1000.menu.
Інгредієнти на 12 порцій
Для коржів:
- Борошно — 400 г
- Какао-порошок — 4 стол. л.
- Цукор — 150 г
- Вершкове масло — 100 г
- Яйця — 2 шт.
- Мед — 4 стол.л.
- Сода харчова — 1 чайн. л.
- Розпушувач — 1 чайн. л.
Для крему:
- Борошно — 100 г
- Цукор — 150 г
- Вершкове масло — 200 г
- Яйця — 2 шт.
- Молоко — 500 г
- Ванільний цукор — 2 чайн. л.
Приготування:
- У велику миску просівається 400 г борошна, додається 4 столові ложки порошку какао та одна чайна ложка розпушувача. Перемішується.
- У маленькій каструльці змішуються 4 столових ложки меду (це близько 100 грамів), 150 г цукру і 100 г вершкового масла.
- Нагрівається каструля з водою для парової лазні. Встановлюється на парову баню каструля з медової сумішшю та при постійному помішуванні доводиться до однорідності.
- Розбиваються 2 яйця та трохи збиваються віночком, тонкою цівкою вліваються в суміш. Додається сода. Вариться 10 хвилин з постійним помішуванням. Знімається з вогню та остигає 2−3 хвилини.
- В миску з борошном і какао додається заварна медова суміш, добре вимішується ложкою.
- Скочується ковбаска та розрізається на вісім рівних частин.
- Вони укладаються на тарілку, накриваються харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом і залишаються на 15 хвилин при кімнатній температурі. Після цього поміщаються в холодильник ще на 15 хвилин.
- Тісто дістається з холодильника та розкочується перша порція товщиною до 2-х міліметрів відразу на папері для випічки. Потім тісто разом з папером укладається на деко, поверхня наколюється виделкою в декількох місцях і ставиться в духовку. Випікається не довше ніж 6−8 хвилин при 180 градусах.
- Корж дістається з духовки та обрізається за формою.
- Для приготування крему в каструлю виливаються 500 мл молока, поступово додається два трохи збитих яйця, 150 г цукру, 2 ч. л. ванільного цукру і 100 г борошна. Розмішується до однорідної консистенції. Ставиться на водяну баню та вариться до загустіння.
- Міксером збивається до пишності 200 г м'якого вершкового масла. В масло по столовій ложці додається остиглий крем.
- Торт збирається на підкладці. Змащуються холодним кремом всі остиглі коржі та боки торта. Залишається без крему тільки останній верхній корж.
- Обрізки від коржів подрібнюються в блендері або розминаються качалкою в пакеті.
- Обсипаються боки торта.
- Верх торта акуратно заливається шоколадною глазур'ю. Торт відправляється в холодильник на 8−10 годин для рівномірного просочення коржів.
Нагадаємо, в осінньо-зимовий сезон популярний також торт «П'яна вишня» з маком.
Фото: 1000. menu169
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