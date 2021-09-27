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Легендарний торт «Спартак»: покроковий рецепт ідеальних медово-шоколадних ласощів

21:49 27 вересня 2021
Торт

Шоколадний «Спартак» входить в серію класичних десертів, так само як і не менш легендарний торт «Анна Павлова». Популярний рецепт «Спартака» запропонував сайт 1000.menu.

Інгредієнти на 12 порцій

Для коржів:

  • Борошно — 400 г
  • Какао-порошок — 4 стол. л.
  • Цукор — 150 г
  • Вершкове масло — 100 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Мед — 4 стол.л.
  • Сода харчова — 1 чайн. л.
  • Розпушувач — 1 чайн. л.

Для крему:

  • Борошно — 100 г
  • Цукор — 150 г
  • Вершкове масло — 200 г
  • Яйця — 2 шт.
  • Молоко — 500 г
  • Ванільний цукор — 2 чайн. л.

Приготування:

  • У велику миску просівається 400 г борошна, додається 4 столові ложки порошку какао та одна чайна ложка розпушувача. Перемішується.
  • У маленькій каструльці змішуються 4 столових ложки меду (це близько 100 грамів), 150 г цукру і 100 г вершкового масла.
  • Нагрівається каструля з водою для парової лазні. Встановлюється на парову баню каструля з медової сумішшю та при постійному помішуванні доводиться до однорідності.
  • Розбиваються 2 яйця та трохи збиваються віночком, тонкою цівкою вліваються в суміш. Додається сода. Вариться 10 хвилин з постійним помішуванням. Знімається з вогню та остигає 2−3 хвилини.
  • В миску з борошном і какао додається заварна медова суміш, добре вимішується ложкою.
  • Скочується ковбаска та розрізається на вісім рівних частин.
  • Вони укладаються на тарілку, накриваються харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом і залишаються на 15 хвилин при кімнатній температурі. Після цього поміщаються в холодильник ще на 15 хвилин.
  • Тісто дістається з холодильника та розкочується перша порція товщиною до 2-х міліметрів відразу на папері для випічки. Потім тісто разом з папером укладається на деко, поверхня наколюється виделкою в декількох місцях і ставиться в духовку. Випікається не довше ніж 6−8 хвилин при 180 градусах.
  • Корж дістається з духовки та обрізається за формою.
  • Для приготування крему в каструлю виливаються 500 мл молока, поступово додається два трохи збитих яйця, 150 г цукру, 2 ч. л. ванільного цукру і 100 г борошна. Розмішується до однорідної консистенції. Ставиться на водяну баню та вариться до загустіння.
  • Міксером збивається до пишності 200 г м'якого вершкового масла. В масло по столовій ложці додається остиглий крем.
  • Торт збирається на підкладці. Змащуються холодним кремом всі остиглі коржі та боки торта. Залишається без крему тільки останній верхній корж.
  • Обрізки від коржів подрібнюються в блендері або розминаються качалкою в пакеті.
  • Обсипаються боки торта.
  • Верх торта акуратно заливається шоколадною глазур'ю. Торт відправляється в холодильник на 8−10 годин для рівномірного просочення коржів.

Нагадаємо, в осінньо-зимовий сезон популярний також торт «П'яна вишня» з маком.

Фото: 1000. menu

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