Бомбічний торт «П'яна вишня» з маком: простий рецепт смачного десерту

Класичний рецепт торта «П'яна вишня» можна адаптувати до домашніх умов і використовувати в приготуванні не тільки спеціальні коктейльні вишні, а й домашні заготовки з ягід. Як і в торті «Казка», можна додати в крем мак, і тоді у вишневого десерту буде ніжна, але стійка структура. Оновлений рецепт наводить dreamfood.

Торт «П'яна вишня» з маком Для тіста: Яйця — 7 штук;

Цукор — 1 склянка;

Борошно — 1 склянка;

Какао — 2 ч. л .;

Сода — 1 ч.л. Для крему Згущене молоко — 1 банка;

Масло вершкове — 300−400 г. Для начинки Вишні у власному соку — 1 літр;

Горілка — 250 г;

Мак — 1 стакан. Для помадки: Масло вершкове — 100 г;

Молоко — 3 ст. л .;

Цукор — 3 ст. л .;

Какао — 3 ст.л. З вишень злити сироп. Ягоди залити горілкою. Залишити на ніч.

Білки збити з цукром в піну, додати жовтки, борошно, какао і погашену оцтом соду. Масу викласти в застелену пергаментом форму і спекти корж.

Вирізати верхню частину коржа, залишивши низ і боки. Отриману основу просочити спиртово-ягідним сиропом.

Приготувати мак. Запарити і ретельно потовкти його.

Приготувати крем. Зварити згущене молоко, охолодити. Масло збити міксером і поступово додавати в нього згущене молоко. Відокремити приблизно четверту частину отриманої маси. Решту змішати з вишнями і маком.

Зварити шоколадну помадку. Першим шаром стане основа, в неї покласти кремово-ягідно-макову масу. Другий шар — чистий масляно-молочний крем. Третій шар — верхівка коржа. Залити помадкою. Прикрасити за бажанням.

В осінньо-зимовий сезон з консервованої вишні та інших ягід можна приготувати вишуканий «Торт королеви Вікторії». А на основі вишні і вишневої настоянки виходить смачний французький десерт клафуті.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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