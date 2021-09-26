Бомбічний торт «П'яна вишня» з маком: простий рецепт смачного десерту
Класичний рецепт торта «П'яна вишня» можна адаптувати до домашніх умов і використовувати в приготуванні не тільки спеціальні коктейльні вишні, а й домашні заготовки з ягід. Як і в торті «Казка», можна додати в крем мак, і тоді у вишневого десерту буде ніжна, але стійка структура. Оновлений рецепт наводить dreamfood.
Торт «П'яна вишня» з маком
Для тіста:
- Яйця — 7 штук;
- Цукор — 1 склянка;
- Борошно — 1 склянка;
- Какао — 2 ч. л .;
- Сода — 1 ч.л.
Для крему
- Згущене молоко — 1 банка;
- Масло вершкове — 300−400 г.
Для начинки
- Вишні у власному соку — 1 літр;
- Горілка — 250 г;
- Мак — 1 стакан.
Для помадки:
- Масло вершкове — 100 г;
- Молоко — 3 ст. л .;
- Цукор — 3 ст. л .;
- Какао — 3 ст.л.
З вишень злити сироп. Ягоди залити горілкою. Залишити на ніч.
Білки збити з цукром в піну, додати жовтки, борошно, какао і погашену оцтом соду. Масу викласти в застелену пергаментом форму і спекти корж.
Вирізати верхню частину коржа, залишивши низ і боки. Отриману основу просочити спиртово-ягідним сиропом.
Приготувати мак. Запарити і ретельно потовкти його.
Приготувати крем. Зварити згущене молоко, охолодити. Масло збити міксером і поступово додавати в нього згущене молоко. Відокремити приблизно четверту частину отриманої маси. Решту змішати з вишнями і маком.
Зварити шоколадну помадку.
Першим шаром стане основа, в неї покласти кремово-ягідно-макову масу. Другий шар — чистий масляно-молочний крем. Третій шар — верхівка коржа. Залити помадкою. Прикрасити за бажанням.
В осінньо-зимовий сезон з консервованої вишні та інших ягід можна приготувати вишуканий «Торт королеви Вікторії». А на основі вишні і вишневої настоянки виходить смачний французький десерт клафуті.
Фото https://ua.depositphotos.com/111
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