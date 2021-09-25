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Швидкий сніданок та ідеальний перекус для школярів: шеф «Пекельної кухні» поділився простим рецептом піци «Маргарита»

8:58 25 вересня 2021
піца

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який як перекус для школярів пропонував сирну запіканку, поділився рецептом ще однієї страви, яка може бути як ідеальним сніданком, так і ідеальним перекусом під час перерви, передає novy.tv.

Піца Маргарита"

Для дріжджового тіста знадобиться:
борошно 70% - 1 кг
вода — 700 г
дріжджі — 5 г
сіль — 3 г

Для соусу:
помідори — 1 кг
цукор — 1 ч. л.
сіль — ½ ч. л.
базилік — 5 г
сир — 200 г
томати черрі — 100 г

приготування:

Замісити тісто й дати йому настоятися.

Сформувати з тіста кульки по 100 г та розкачати їх. Повинні вийти маленькі піци.

Перебити у блендері помідори без шкірки. Додати цукор, сіль, базилік.

На тісто покласти 70 г соусу, зверху — шматочок сиру та порізані томати черрі.

Випікати при температурі 300 градусів 15 хвилин.

Раніше Алекс Якутов поділився рецептом пирога зі спаржею.

Ексклюзивне інтерв'ю з шефом «Пекельної кухні» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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