Швидкий сніданок та ідеальний перекус для школярів: шеф «Пекельної кухні» поділився простим рецептом піци «Маргарита»
Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який як перекус для школярів пропонував сирну запіканку, поділився рецептом ще однієї страви, яка може бути як ідеальним сніданком, так і ідеальним перекусом під час перерви, передає novy.tv.
Піца Маргарита"
Для дріжджового тіста знадобиться:
борошно 70% - 1 кг
вода — 700 г
дріжджі — 5 г
сіль — 3 г
Для соусу:
помідори — 1 кг
цукор — 1 ч. л.
сіль — ½ ч. л.
базилік — 5 г
сир — 200 г
томати черрі — 100 г
приготування:
Замісити тісто й дати йому настоятися.
Сформувати з тіста кульки по 100 г та розкачати їх. Повинні вийти маленькі піци.
Перебити у блендері помідори без шкірки. Додати цукор, сіль, базилік.
На тісто покласти 70 г соусу, зверху — шматочок сиру та порізані томати черрі.
Випікати при температурі 300 градусів 15 хвилин.
Раніше Алекс Якутов поділився рецептом пирога зі спаржею.
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