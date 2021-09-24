«Вау-страва», яка сподобається всім: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного й корисного кабачкового паштету
Український телеведучий Руслан Сенічкін, який недавно поділився рецептом сливової запіканки, розповів в програмі «Сніданок з 1 + 1», як приготувати паштет з кабачків, який він назвав «вау-стравою».
Паштет з кабачків
кабачки;
сіль до смаку;
олія,
зелень
помідори;
спеції;
сир (бринза / фета / сулугуні / моцарела);
сметана
Кабачки середнього розміру нарізати кубиками, додати трохи солі.
Потім швидко підсмажити на олії.
Перекласти кабачки в чашу блендера, додати зелень, трохи помідорів і спеції.
Додати сир та трохи сметани.
Перебити всі на блендері.
«Вау-страва» готова.
Раніше актриса Ольга Сумська розповіла, як приготувати осінню лазанью з кабачків.
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