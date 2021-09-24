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«Вау-страва», яка сподобається всім: Руслан Сенічкін поділився рецептом смачного й корисного кабачкового паштету

20:31 24 вересня 2021
паштет

Український телеведучий Руслан Сенічкін, який недавно поділився рецептом сливової запіканки, розповів в програмі «Сніданок з 1 + 1», як приготувати паштет з кабачків, який він назвав «вау-стравою».

Паштет з кабачків

кабачки;
сіль до смаку;
олія,
зелень
помідори;
спеції;
сир (бринза / фета / сулугуні / моцарела);
сметана

Кабачки середнього розміру нарізати кубиками, додати трохи солі.

Потім швидко підсмажити на олії.

Перекласти кабачки в чашу блендера, додати зелень, трохи помідорів і спеції.

Додати сир та трохи сметани.

Перебити всі на блендері.

«Вау-страва» готова.

Раніше актриса Ольга Сумська розповіла, як приготувати осінню лазанью з кабачків.

«ФАКТИ» також публікували рецепт кабачків, запечених з часником.

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