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Час експериментів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати смачні сирні булочки

10:46 24 вересня 2021
Ектор Хіменес-Взявши

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, які недавно поділився рецептом гарбузового кексу, розповів в своєму Instagram як швидко приготувати апетитні булочки.

Інгредієнти:

  • Борошно — 350 г.
  • Розпушувач — 10 м
  • Вершкове масло (холодне) — 80 м
  • Сир Чеддер — 50 г.
  • Сир Пармезан — 50 г.
  • Сир російський — 50 г.
  • Зелена цибуля (нарізаний) — 10 г.
  • Кефір (або йогурт) — 250 г.
  • Моцарелла (начинка) — 50 г.

Приготування:

  • Духовка розігрівається до 180 градусів.
  • У великій тарі змішуються борошно, розпушувач і додається холодне вершкове масло.
  • Перемішується в крихту, щоб все масло змішалося з борошном і додається кефір, вимішується тісто.
  • Додається зелена цибуля, сухий часник (за бажанням) і весь натертий сир, крім моцарелли.
  • Розкочується тісто і формуються шайби, всередину кожної додається шматочок моцарели.
  • Ставиться в духовку на 15−20 хвилин.

Раніше кулінар Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом булочки для бургера.

Фото з Instagram hectorjimenezbravo

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