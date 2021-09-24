Час експериментів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати смачні сирні булочки

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, які недавно поділився рецептом гарбузового кексу, розповів в своєму Instagram як швидко приготувати апетитні булочки.

Інгредієнти: Борошно — 350 г.

Розпушувач — 10 м

Вершкове масло (холодне) — 80 м

Сир Чеддер — 50 г.

Сир Пармезан — 50 г.

Сир російський — 50 г.

Зелена цибуля (нарізаний) — 10 г.

Кефір (або йогурт) — 250 г.

Моцарелла (начинка) — 50 г. Приготування: Духовка розігрівається до 180 градусів.

У великій тарі змішуються борошно, розпушувач і додається холодне вершкове масло.

Перемішується в крихту, щоб все масло змішалося з борошном і додається кефір, вимішується тісто.

Додається зелена цибуля, сухий часник (за бажанням) і весь натертий сир, крім моцарелли.

Розкочується тісто і формуються шайби, всередину кожної додається шматочок моцарели.

Ставиться в духовку на 15−20 хвилин.

Раніше кулінар Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом булочки для бургера.

Фото з Instagram hectorjimenezbravo

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