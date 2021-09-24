Час експериментів: Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати смачні сирні булочки
Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, які недавно поділився рецептом гарбузового кексу, розповів в своєму Instagram як швидко приготувати апетитні булочки.
Інгредієнти:
- Борошно — 350 г.
- Розпушувач — 10 м
- Вершкове масло (холодне) — 80 м
- Сир Чеддер — 50 г.
- Сир Пармезан — 50 г.
- Сир російський — 50 г.
- Зелена цибуля (нарізаний) — 10 г.
- Кефір (або йогурт) — 250 г.
- Моцарелла (начинка) — 50 г.
Приготування:
- Духовка розігрівається до 180 градусів.
- У великій тарі змішуються борошно, розпушувач і додається холодне вершкове масло.
- Перемішується в крихту, щоб все масло змішалося з борошном і додається кефір, вимішується тісто.
- Додається зелена цибуля, сухий часник (за бажанням) і весь натертий сир, крім моцарелли.
- Розкочується тісто і формуються шайби, всередину кожної додається шматочок моцарели.
- Ставиться в духовку на 15−20 хвилин.
Раніше кулінар Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом булочки для бургера.
Фото з Instagram hectorjimenezbravo176
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