Буряк, вино і пармезан: оригінальний рецепт різотто від Володимира Ярославського

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який запропонував приготувати борщ на яловичих ребрах з яблучним сидром, вирішив продовжити «бурякову» тему рецептом незвичайного різотто.

Його родзинка — все той же буряк, який кулінар пропонує доповнити печеної грушею, сиром горгонзола і білим вином.

Вам знадобляться:

100 г рису арборіо або карнаролі

1 цибулина шалот

15 г оливкової олії

35 г білого сухого вина

350−400 г бульйону

15 г вершкового масла 82.5%

40 г пармезану

50−70 г сиру горгонзола

печені шматочки груші

Приготування

На сковороду наливаємо оливкову олію, трохи розігріваємо, додаємо рис і очищену цибулину. Постійно помішуючи, злегка прогріваємо рис. Спочатку від масла рисинки стають більш прозорими, а потім біліють — це нам і потрібно.

Додаємо вино і випаровуємо його.

Гарячий несолоний бульйон додаємо частинами в 4−5 прийомів (можна брати курячий або овочевий, наприклад, з очисток спаржі).

Рис, помішуючи дерев'яною лопаткою або ложкою, потрібно довести до стану, коли з зерен вийде частина крохмалю, який стане основою для соусу.

При цьому важливо не розламати зерна — вони повинні залишатися цілими.

Важливо: стежте за тим, щоб рис завжди був в рідини і ні в якому разі не смажився. Також стежте, щоб з боків ємності рису не було.

Так рис готується орієнтовно 18 хвилин.

В кінці приготування додається випарений сік буряка з додаванням вина і чебрецю. Також можна додати зерна ванілі.

Далі консистенція доводиться до стану соусу, до страви додається шматочок масла і його знімають з вогню.

Тільки після цього додається пармезан.

Нагадаємо, раніше Ярославський запропонував приготувати на манер різотто … вівсянку, додавши в неї лисички і пармезан.

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