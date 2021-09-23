Буряк, вино і пармезан: оригінальний рецепт різотто від Володимира Ярославського
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який запропонував приготувати борщ на яловичих ребрах з яблучним сидром, вирішив продовжити «бурякову» тему рецептом незвичайного різотто.
Його родзинка — все той же буряк, який кулінар пропонує доповнити печеної грушею, сиром горгонзола і білим вином.
Вам знадобляться:
- 100 г рису арборіо або карнаролі
- 1 цибулина шалот
- 15 г оливкової олії
- 35 г білого сухого вина
- 350−400 г бульйону
- 15 г вершкового масла 82.5%
- 40 г пармезану
- 50−70 г сиру горгонзола
- печені шматочки груші
Приготування
На сковороду наливаємо оливкову олію, трохи розігріваємо, додаємо рис і очищену цибулину. Постійно помішуючи, злегка прогріваємо рис. Спочатку від масла рисинки стають більш прозорими, а потім біліють — це нам і потрібно.
Додаємо вино і випаровуємо його.
Гарячий несолоний бульйон додаємо частинами в 4−5 прийомів (можна брати курячий або овочевий, наприклад, з очисток спаржі).
Рис, помішуючи дерев'яною лопаткою або ложкою, потрібно довести до стану, коли з зерен вийде частина крохмалю, який стане основою для соусу.
При цьому важливо не розламати зерна — вони повинні залишатися цілими.
Важливо: стежте за тим, щоб рис завжди був в рідини і ні в якому разі не смажився. Також стежте, щоб з боків ємності рису не було.
Так рис готується орієнтовно 18 хвилин.
В кінці приготування додається випарений сік буряка з додаванням вина і чебрецю. Також можна додати зерна ванілі.
Далі консистенція доводиться до стану соусу, до страви додається шматочок масла і його знімають з вогню.
Тільки після цього додається пармезан.
Нагадаємо, раніше Ярославський запропонував приготувати на манер різотто … вівсянку, додавши в неї лисички і пармезан.18
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter