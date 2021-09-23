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Знаменитий торт Анна Павлова: покроковий рецепт легкого смаколика

13:12 23 вересня 2021
анна павлова

Кондитери знають більше 700 варіантів знаменитого торта «Анна Павлова». Є серед рецептів і ті, які можна втілити в життя в домашніх умовах. Головне не пересушити безе, щоб верхівка вже була хрусткою, а серединка залишилася ніжною та м'якою, повідомляє 1000 menu.


Торт «Анна Павлова» з полуницею

Для безе:

  • яйця — 4 штуки;
  • пудра цукрова — 230 г;
  • крохмаль — 2.5 ч. л .;
  • оцет лимонний або винний — 2/3 ст.л.

Для крему:

  • вершки жирністю 33% - 250 мл;
  • сир м'який — 50 г;
  • пудра цукрова — 50 г.

Для декору:

  • полуниця 300 г;
  • джем 40 м

Білки відокремити від жовтків, збити в чистій сухій посуді з дрібкою лимонної кислоти, поступово додаючи пудру. Коли піна стане щільною, додайте крохмаль і оцет, перемішайте.
Викласти масу на пергамент. Сформувати коло з бортиками. Боки розрівняти. Випікати в духовці спочатку при 200 градусах до появи скоринки, потім на 100 градусах підсушити 1,5−2 години і залишити в духовці до охолодження.
Вершки охолодити, збити з пудрою, поки не загусне, додати сир. Заповнити кремом основу з безе, прикрасити ягодами і джемом. Зберігати в холодильнику.

Крім полуниці для оформлення торта «Анна Павлова» можна використовувати сезонні ягоди, наприклад, малину, червону і чорну смородину. Також смачним виходить десерт з абрикосами або персиками.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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