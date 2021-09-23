Знаменитий торт Анна Павлова: покроковий рецепт легкого смаколика

Кондитери знають більше 700 варіантів знаменитого торта «Анна Павлова». Є серед рецептів і ті, які можна втілити в життя в домашніх умовах. Головне не пересушити безе, щоб верхівка вже була хрусткою, а серединка залишилася ніжною та м'якою, повідомляє 1000 menu.



Торт «Анна Павлова» з полуницею Для безе: яйця — 4 штуки;

пудра цукрова — 230 г;

крохмаль — 2.5 ч. л .;

оцет лимонний або винний — 2/3 ст.л. Для крему: вершки жирністю 33% - 250 мл;

сир м'який — 50 г;

пудра цукрова — 50 г. Для декору: полуниця 300 г;

джем 40 м Білки відокремити від жовтків, збити в чистій сухій посуді з дрібкою лимонної кислоти, поступово додаючи пудру. Коли піна стане щільною, додайте крохмаль і оцет, перемішайте.

Викласти масу на пергамент. Сформувати коло з бортиками. Боки розрівняти. Випікати в духовці спочатку при 200 градусах до появи скоринки, потім на 100 градусах підсушити 1,5−2 години і залишити в духовці до охолодження.

Вершки охолодити, збити з пудрою, поки не загусне, додати сир. Заповнити кремом основу з безе, прикрасити ягодами і джемом. Зберігати в холодильнику.

Крім полуниці для оформлення торта «Анна Павлова» можна використовувати сезонні ягоди, наприклад, малину, червону і чорну смородину. Також смачним виходить десерт з абрикосами або персиками.

Фото https://ua.depositphotos.com/

237

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter