Поживна і зігріває їжа для холодної осені: Валентина Хомайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

У холодну пору особливою популярністю користуються поживні страви з лаваша. Рецепт одного з них розповіла ведуча програми «Сніданок. Вихідний» на «1+1» Валентина Хомайко.

Пиріг з лаваша з сирною скоринкою — це легкий і заряджаючий енергією сніданок, який готується просто та швидко.

Інгредієнти: лаваш;

фарш;

твердий сир;

помідори;

зелень;

чорний перець. Приготування: Помідори ріжуться на маленькі шматочки.

Фарш присмажується на сковороді.

Натирається твердий сир і нарізається зелень.

На лаваш викладаються підготовлені овочі та закручуються в рулет.

Лаваш нарізається на шматочки однакової довжини та викладається у форму для запікання.

Форма повністю заповнюється шматочками лаваша та засипається натертим сиром.

Запікання в розігрітій духовці.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом незвичайно простої страви — «ледачого» пирога з лаваша.

Фото: https://ua.depositphotos.com

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter