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Поживна і зігріває їжа для холодної осені: Валентина Хомайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою

14:19 22 вересня 2021
Пиріг

У холодну пору особливою популярністю користуються поживні страви з лаваша. Рецепт одного з них розповіла ведуча програми «Сніданок. Вихідний» на «1+1» Валентина Хомайко.

Пиріг з лаваша з сирною скоринкою — це легкий і заряджаючий енергією сніданок, який готується просто та швидко.

Інгредієнти:

  • лаваш;
  • фарш;
  • твердий сир;
  • помідори;
  • зелень;
  • чорний перець.

Приготування:

  • Помідори ріжуться на маленькі шматочки.
  • Фарш присмажується на сковороді.
  • Натирається твердий сир і нарізається зелень.
  • На лаваш викладаються підготовлені овочі та закручуються в рулет.
  • Лаваш нарізається на шматочки однакової довжини та викладається у форму для запікання.
  • Форма повністю заповнюється шматочками лаваша та засипається натертим сиром.
  • Запікання в розігрітій духовці.


Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом незвичайно простої страви — «ледачого» пирога з лаваша.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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