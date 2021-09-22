Поживна і зігріває їжа для холодної осені: Валентина Хомайко запропонувала рецепт пирога з лаваша з сирною скоринкою
У холодну пору особливою популярністю користуються поживні страви з лаваша. Рецепт одного з них розповіла ведуча програми «Сніданок. Вихідний» на «1+1» Валентина Хомайко.
Пиріг з лаваша з сирною скоринкою — це легкий і заряджаючий енергією сніданок, який готується просто та швидко.
Інгредієнти:
- лаваш;
- фарш;
- твердий сир;
- помідори;
- зелень;
- чорний перець.
Приготування:
- Помідори ріжуться на маленькі шматочки.
- Фарш присмажується на сковороді.
- Натирається твердий сир і нарізається зелень.
- На лаваш викладаються підготовлені овочі та закручуються в рулет.
- Лаваш нарізається на шматочки однакової довжини та викладається у форму для запікання.
- Форма повністю заповнюється шматочками лаваша та засипається натертим сиром.
- Запікання в розігрітій духовці.
Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова поділилася рецептом незвичайно простої страви — «ледачого» пирога з лаваша.
Фото: https://ua.depositphotos.com23
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