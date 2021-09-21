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Вишуканий осінній сніданок: Руслан Сенічкін представив рецепт сливової запіканки

19:32 21 вересня 2021
Запіканка

Телеведучий Руслан Сенічкін, який раніше поділився рецептом картопляних рулетів з лаваша, розповів в програмі «Сніданок з 1+1», як приготувати сливову запіканку.

Інгредієнти:

  • 200 г сиру
  • 200 г сирної маси
  • 2 ст. л. цукру
  • 0,5 ч. Л. ванільного цукру
  • 2 ст. л. манної крупи
  • 1 ст. л. сметани
  • 100 мл вершків 10%
  • 1 яйце
  • 4−5 слив

Приготування:

  • У сир додаються яйце, ванільний і звичайний цукор, манна крупа, вершки.
  • Сирна маса ретельно перемішується за допомогою блендера.
  • Зливи дрібно нарізаються.
  • Маса заливається в силіконову форму.
  • Форма ставиться в духовку, яка розігріта до температури 200 градусів, і готується 15−20 хвилин.

Раніше рецептом сирної запіканки поділився шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.

Фото: скріншот

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