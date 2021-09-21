Вишуканий осінній сніданок: Руслан Сенічкін представив рецепт сливової запіканки

Телеведучий Руслан Сенічкін, який раніше поділився рецептом картопляних рулетів з лаваша, розповів в програмі «Сніданок з 1+1», як приготувати сливову запіканку.

Інгредієнти: 200 г сиру

200 г сирної маси

2 ст. л. цукру

0,5 ч. Л. ванільного цукру

2 ст. л. манної крупи

1 ст. л. сметани

100 мл вершків 10%

1 яйце

4−5 слив Приготування: У сир додаються яйце, ванільний і звичайний цукор, манна крупа, вершки.

Сирна маса ретельно перемішується за допомогою блендера.

Зливи дрібно нарізаються.

Маса заливається в силіконову форму.

Форма ставиться в духовку, яка розігріта до температури 200 градусів, і готується 15−20 хвилин.

Раніше рецептом сирної запіканки поділився шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.

Фото: скріншот

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