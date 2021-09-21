Вишуканий осінній сніданок: Руслан Сенічкін представив рецепт сливової запіканки
Телеведучий Руслан Сенічкін, який раніше поділився рецептом картопляних рулетів з лаваша, розповів в програмі «Сніданок з 1+1», як приготувати сливову запіканку.
Інгредієнти:
- 200 г сиру
- 200 г сирної маси
- 2 ст. л. цукру
- 0,5 ч. Л. ванільного цукру
- 2 ст. л. манної крупи
- 1 ст. л. сметани
- 100 мл вершків 10%
- 1 яйце
- 4−5 слив
Приготування:
- У сир додаються яйце, ванільний і звичайний цукор, манна крупа, вершки.
- Сирна маса ретельно перемішується за допомогою блендера.
- Зливи дрібно нарізаються.
- Маса заливається в силіконову форму.
- Форма ставиться в духовку, яка розігріта до температури 200 градусів, і готується 15−20 хвилин.
Раніше рецептом сирної запіканки поділився шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.
Фото: скріншот144
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