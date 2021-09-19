Грибний салат по-єреванському за півгодини: простий рецепт ситної страви
Хороший урожай грибів цієї осені змушує пробувати рецепти грибних страв з різних куточків світу. Простою і ситною стравою з грибів може стати салат по-єреванському. Його готують як з печериць, так і з інших видів грибів, попередньо добре обсмажених, повідомляє Gapama.
Грибний салат по-єреванському
На 200 г грибів знадобляться:
- перець солодкий — 2 штуки;
- шпик — 30 г;
- селера (корінь) — 100 г;
- олія для заправки — за смаком;
- зелень (петрушка), перець чорний, сіль — за смаком.
Шпик обсмажити на сковороді, додати туди нарізані скибочками гриби. Смажити 30 хвилин. Додати зелень, нарізані перець і селеру, заправити олією, посолити і поперчити.
Також з грибів виходить смачний французький пиріг кіш Лорен і вегетаріанська окрошка. Крім того, гриби можна приготувати разом з овочами на мангалі.
Фото pixabay.com90
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