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Грибний салат по-єреванському за півгодини: простий рецепт ситної страви

22:29 19 вересня 2021
гриби

Хороший урожай грибів цієї осені змушує пробувати рецепти грибних страв з різних куточків світу. Простою і ситною стравою з грибів може стати салат по-єреванському. Його готують як з печериць, так і з інших видів грибів, попередньо добре обсмажених, повідомляє Gapama.

Грибний салат по-єреванському

На 200 г грибів знадобляться:

  • перець солодкий — 2 штуки;
  • шпик — 30 г;
  • селера (корінь) — 100 г;
  • олія для заправки — за смаком;
  • зелень (петрушка), перець чорний, сіль — за смаком.

Шпик обсмажити на сковороді, додати туди нарізані скибочками гриби. Смажити 30 хвилин. Додати зелень, нарізані перець і селеру, заправити олією, посолити і поперчити.

Також з грибів виходить смачний французький пиріг кіш Лорен і вегетаріанська окрошка. Крім того, гриби можна приготувати разом з овочами на мангалі.

Фото pixabay.com

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