Особливо смачний, коли трохи сирий: суддя «Танців» Макс Чмерковський поділився рецептом стейка з яловичини
Зоряний суддя шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковський поділився рецептом стейка з яловичини. Раніше фіналіст проєкту «МастерШеф» Алік Мкртчян розповів, як правильно вибрати м'ясо для стейка.
Чмерковський зізнався, що любить все, що пов'язано з м'ясом.
«Мені здається, що стейк і гриль — це чоловіча історія. Мені ще далеко до вегетаріанства», — додав хореограф.
Стейк з яловичини
яловичина — 500 г
сіль — 1 ч.л.
перець — 1 ч.л.
олія — 1 ст.л.
Нарізати яловичину на порційні шматочки.
Підготовлене м'ясо полити олією і посипати сіллю і перцем.
Підсмажити стейк на грилі з обох сторін.
Готові шматки м'яса загорнути у фольгу для того, щоб воно трохи «відпочило». Стейк може залишатися трохи сирим і бути всередині рожевого кольору.
Макс Чмерковський вважає, що стейк особливо смачний, коли він трохи сирий.
Нагадаємо, співачка Настя Каменських раніше показала, як готувала чоловікові Олексію Потапенку курячі стейки в електрогриль.118
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