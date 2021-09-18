Особливо смачний, коли трохи сирий: суддя «Танців» Макс Чмерковський поділився рецептом стейка з яловичини

Зоряний суддя шоу «Танці з зірками» Макс Чмерковський поділився рецептом стейка з яловичини. Раніше фіналіст проєкту «МастерШеф» Алік Мкртчян розповів, як правильно вибрати м'ясо для стейка.



Чмерковський зізнався, що любить все, що пов'язано з м'ясом.

«Мені здається, що стейк і гриль — це чоловіча історія. Мені ще далеко до вегетаріанства», — додав хореограф.

Стейк з яловичини яловичина — 500 г

сіль — 1 ч.л.

перець — 1 ч.л.

олія — 1 ст.л.



Нарізати яловичину на порційні шматочки. Підготовлене м'ясо полити олією і посипати сіллю і перцем. Підсмажити стейк на грилі з обох сторін. Готові шматки м'яса загорнути у фольгу для того, щоб воно трохи «відпочило». Стейк може залишатися трохи сирим і бути всередині рожевого кольору.

Макс Чмерковський вважає, що стейк особливо смачний, коли він трохи сирий.

Нагадаємо, співачка Настя Каменських раніше показала, як готувала чоловікові Олексію Потапенку курячі стейки в електрогриль.

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