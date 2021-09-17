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Спаржа і грибний соус: легкий рецепт смачного сніданку від Віктора Уколова

8:39 17 вересня 2021
спаржа

Відомий політолог Віктор Уколов, крім політичної аналітики, збирає ще й рецепти смачних і корисних страв на кожен день. На вихідні Уколов пропонує порадувати сім'ю легким сніданком зі спаржевої квасолі і білих грибів.

Спаржа з грибним соусом

  • Спаржева квасоля;
  • Білі гриби;
  • Ріпчаста цибуля;
  • Вершки 33% жирності;
  • Рослинна олія;
  • Вершкове масло;
  • Сіль і перець за смаком.

У спаржевої квасолі відрізати хвостики і зварити в пароварці. Гриби розморозити і посмажити разом з цибулею на суміші масла й олії. Посолити і поперчити, додати вершки, довести до закипання. Подавати можна як єдину страву, так і окремо спаржу і соус до неї.

Нагадаємо, суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська радить частіше готувати спаржеву квасолю і салати на її основі, наприклад, «Датський», а дієтолог Юлія Поворознюк рекомендує спаржу в якості корисної вечері.

фото pixabay.com

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