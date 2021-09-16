Торт «Зебра» на кефірі в духовці: простий рецепт ефектних ласощів
Серед десертів особливою популярністю користуються торти, в тому числі бісквітні, а внести різноманітність допоможе солодка страва «Зебра». Його рецепт пропонує сайт 1000.menu.
Торт «Зебра» дуже просто готується в духовці на кефірі. Він так ефектно виглядає в розрізі, що не потребує додаткових прикрас.
Інгредієнти на вісім порцій:
- Борошно — 320 г
- Цукор — 250 г
- Кефір — 250 мл
- Вершкове масло — 200 г
- Яйця — 3 шт.
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Вода 1 ст. л.
- Сода харчова 1 ч. л.
Приготування:
- Яйця забиваються в окрему миску та розмішуються віночком до однорідності, поступово підсипається цукор.
- Вершкове масло розтоплюється та охолоджується до кімнатної температури.
- Яєчна суміш постійно розмішується, в неї тонкою цівкою вливається розтоплене вершкове масло.
- Потім вливається кефір кімнатної температури та суміш перемішується до однорідності.
- Борошно просівається з содою та частинами всипається в тісто, кожен раз перемішується до однорідності. Має вийти однорідне плинне тісто середньої густини. Потім воно ділиться на дві рівні частини.
- У какао вливається кип'ячена вода та перемішується до однорідності.
- В одну частину тіста вливається какао та розмішується до однорідності. В другу білу частину можна додати ванільний ароматизатор.
- Форма для випічки викладається пергаментом і змащується вершковим маслом. У центр виливаються 2 ст. л. білої маси, потім 2 ст. л. шоколадної маси. Обидва види тесту чергуються, поки не заповниться вся форма.
- Торт на 35−40 хвилин ставиться в заздалегідь розігріту до 180 °C духовку.
Готовий торт охолоджується, виймається з форми, нарізається на шматочки та подається до столу.
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Фото: https://ua.depositphotos.com133
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