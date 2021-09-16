Торт «Зебра» на кефірі в духовці: простий рецепт ефектних ласощів

Серед десертів особливою популярністю користуються торти, в тому числі бісквітні, а внести різноманітність допоможе солодка страва «Зебра». Його рецепт пропонує сайт 1000.menu.

Торт «Зебра» дуже просто готується в духовці на кефірі. Він так ефектно виглядає в розрізі, що не потребує додаткових прикрас.

Інгредієнти на вісім порцій: Борошно — 320 г

Цукор — 250 г

Кефір — 250 мл

Вершкове масло — 200 г

Яйця — 3 шт.

Какао-порошок — 1 ст. л.

Вода 1 ст. л.

Сода харчова 1 ч. л. Приготування: Яйця забиваються в окрему миску та розмішуються віночком до однорідності, поступово підсипається цукор.

Вершкове масло розтоплюється та охолоджується до кімнатної температури.

Яєчна суміш постійно розмішується, в неї тонкою цівкою вливається розтоплене вершкове масло.

Потім вливається кефір кімнатної температури та суміш перемішується до однорідності.

Борошно просівається з содою та частинами всипається в тісто, кожен раз перемішується до однорідності. Має вийти однорідне плинне тісто середньої густини. Потім воно ділиться на дві рівні частини.

У какао вливається кип'ячена вода та перемішується до однорідності.

В одну частину тіста вливається какао та розмішується до однорідності. В другу білу частину можна додати ванільний ароматизатор.

Форма для випічки викладається пергаментом і змащується вершковим маслом. У центр виливаються 2 ст. л. білої маси, потім 2 ст. л. шоколадної маси. Обидва види тесту чергуються, поки не заповниться вся форма.

Торт на 35−40 хвилин ставиться в заздалегідь розігріту до 180 °C духовку.

Готовий торт охолоджується, виймається з форми, нарізається на шматочки та подається до столу.

Нагадаємо, суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом трубочок з кремом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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