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«Чекаємо пораду з приготування мівіни»: Ектор Хіменес-Браво здивував рецептом маринованих огірків в «Спрайті»

10:41 16 вересня 2021
огірки

Суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво любить дивувати своїх шанувальників, але кілька годин тому він «перевершив» сам себе, показавши в Instаgram, як приготувати мариновані огірки у «Спрайті». «Дуже простий» рецепт кулінар обґрунтував його незвичністю.

«Коли малосольні або бочкові трохи приїлися», — написав Ектор.

Мариновані огірки у «Спрайті»

Інгредієнти:

Огірки — 3−4 шт.
Чилі — 10 гр
Кунжут — 3 гр
Рисовий оцет — 5 гр
Соєвий соус — 10 гр.
Кінза — 10 гр
Спрайт — 300 гр

Приготування:

Огірки нарізати слайсами економкою та помістити у тару для маринування.

Додати до них різаний чилі, кунжут, рисовий оцет, соєвий соус, все перемішати і залити «Спрайтом».

Дати настоятися 1 годину.

Наведений рецепт від знаменитого кулінара, схоже, сподобався не всім. Деякі коментатори написали, що Ектор розчарував їх своїм легковажним підходом до заготівлі огірків та вибором абсолютно не корисних для здоров'я інгредієнтів.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво поділився оригінальним рецептом дерунів з м'ясом — і також нарвався на критику.

А ресторатор Діма Борисов розповів, як швидко приготувати малосольні огірки з кабачками.

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