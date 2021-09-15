«Боже-Боже, це так смачно»: Григорій Герман поділився «ідеальним рецептом» консервованого перцю
Відомий телеведучий та кулінар Григорій Герман у сезон заготівель постійно ділиться своїми ексклюзивними рецептами смачних й корисних закусок.
Цього разу кулінар презентував рецепт консервованих перців.
«Боже-боже, це так смачно, що головним питанням у родині стає „Хто з'їв перці?“…Рецепт ідеальний, пікантний, солодкуватий, прямо аж пахне літом і має один дуже несподіваний інгредієнт», — уточнив ведучий.
Консервовані перці
Інгредієнти
Болгарський перець — 2 кг
Часник — 1 головка
Яблуко — 1 шт
Цибуля ріпчаста — 1 шт
Мед — 25 січень
Кетчуп чилі — 300 гр
Оцет винний — 2 ст. л
Олія — 50 мл
Сіль / перець до смаку
Приготування
Перш за все запекти часник, перець, яблуко. Миті овочі на 25−30 хвилин у духовку при температурі 220 °C.
Нарізану цибулю обсмажити на олії до прозорого стану. Додати чорний перець, сіль, оцет та мед. Зняти з вогню.
Додати пікантний кетчуп. Перемішати і нехай трохи настоїться.
Запечені овочі дістати з духовки та остудити.
Очистити часник, яблуко й додати їх до заправки у сковороді. Ретельно перемішати.
З перців зняти шкірку, прибрати насіння, нарізати шматками, скласти у глибоку миску.
Додати заправку, перемішати потрібно руками.
Всі овочі з заправкою помістити на сковорідку, ще на 15 хвилин.
У стерилізовані банки викласти перець з соусом, полити зверху рослинним маслом. Закатати.
Нагадаємо, днями Григорій Герман розповів, як приготувати панкейки з яблуками.135
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