Смакова бомба: покроковий рецепт фаршированого перцю половинками в духовці

Всім, кому приїлися традиційні рецепти фаршированого перцю, коли начинкою наповнюють цільні овочі, можна поекспериментувати і приготувати такі ж перці, але половинками або «човниками». Вони виглядають ефектніше і готуються швидше. Рецепт наводить сайт iamcook.

Фарширований перець половинками в духовці На 6−8 середнього розміру перців знадобляться: Фарш (свинина і курятина) — 400 г;

Рис готовий — 0,5 склянки;

Цибуля — 1 штука;

Морква — 1 штука;

Сметана — 1 стакан;

Часник — 3 зубчики;

Сіль, спеції, зелень — за смаком. Покроковий рецепт: Цибулю і моркву подрібнити в м'ясорубці або блендером. Додати цибулево-морквяну суміш у фарш. Посолити і поперчити. Овочево-м'ясну суміш перемішати з рисом. Підготувати перець: вимити, розрізати на половинки, вийняти насіння, відокремити плодоніжки. Наповнити перець начинкою. Деко змастити, розмістити на ньому перці близько один до одного, посипати зеленню. Змішати сметану, подрібнений часник і сіль. Залити сумішшю перці. Запікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Нагадаємо, за схожим рецептом можна фарширувати й інші овочі: кабачки, цукіні, помідори. Також дуже смачні фаршировані патисони з м'ясом кролика .

Фото pixabay.com

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter