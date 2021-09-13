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Смакова бомба: покроковий рецепт фаршированого перцю половинками в духовці

22:13 13 вересня 2021
перець

Всім, кому приїлися традиційні рецепти фаршированого перцю, коли начинкою наповнюють цільні овочі, можна поекспериментувати і приготувати такі ж перці, але половинками або «човниками». Вони виглядають ефектніше і готуються швидше. Рецепт наводить сайт iamcook.

Фарширований перець половинками в духовці

На 6−8 середнього розміру перців знадобляться:

  • Фарш (свинина і курятина) — 400 г;
  • Рис готовий — 0,5 склянки;
  • Цибуля — 1 штука;
  • Морква — 1 штука;
  • Сметана — 1 стакан;
  • Часник — 3 зубчики;
  • Сіль, спеції, зелень — за смаком.

Покроковий рецепт:

  1. Цибулю і моркву подрібнити в м'ясорубці або блендером.
  2. Додати цибулево-морквяну суміш у фарш.
  3. Посолити і поперчити.
  4. Овочево-м'ясну суміш перемішати з рисом.
  5. Підготувати перець: вимити, розрізати на половинки, вийняти насіння, відокремити плодоніжки.
  6. Наповнити перець начинкою.
  7. Деко змастити, розмістити на ньому перці близько один до одного, посипати зеленню.
  8. Змішати сметану, подрібнений часник і сіль. Залити сумішшю перці.
  9. Запікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Нагадаємо, за схожим рецептом можна фарширувати й інші овочі: кабачки, цукіні, помідори. Також дуже смачні фаршировані патисони з м'ясом кролика .

Фото pixabay.com

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