Смакова бомба: покроковий рецепт фаршированого перцю половинками в духовці
Всім, кому приїлися традиційні рецепти фаршированого перцю, коли начинкою наповнюють цільні овочі, можна поекспериментувати і приготувати такі ж перці, але половинками або «човниками». Вони виглядають ефектніше і готуються швидше. Рецепт наводить сайт iamcook.
Фарширований перець половинками в духовці
На 6−8 середнього розміру перців знадобляться:
- Фарш (свинина і курятина) — 400 г;
- Рис готовий — 0,5 склянки;
- Цибуля — 1 штука;
- Морква — 1 штука;
- Сметана — 1 стакан;
- Часник — 3 зубчики;
- Сіль, спеції, зелень — за смаком.
Покроковий рецепт:
- Цибулю і моркву подрібнити в м'ясорубці або блендером.
- Додати цибулево-морквяну суміш у фарш.
- Посолити і поперчити.
- Овочево-м'ясну суміш перемішати з рисом.
- Підготувати перець: вимити, розрізати на половинки, вийняти насіння, відокремити плодоніжки.
- Наповнити перець начинкою.
- Деко змастити, розмістити на ньому перці близько один до одного, посипати зеленню.
- Змішати сметану, подрібнений часник і сіль. Залити сумішшю перці.
- Запікати 30 хвилин при температурі 200 градусів.
Нагадаємо, за схожим рецептом можна фарширувати й інші овочі: кабачки, цукіні, помідори. Також дуже смачні фаршировані патисони з м'ясом кролика .
Фото pixabay.com34
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