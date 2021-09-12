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«Живе» малинове варення на зиму: простий й смачний «циганський» рецепт

19:28 12 вересня 2021
варення

Малинове варення дуже популярне не тільки серед ласунів. Його часто їдять під час застуди або додають до чаю взимку, щоб зігрітися. Крім традиційних, існують рецепти, як приготувати ласощі без традиційного варіння.

Одним з них поділилася кулінар ромської національності.

«Живе» малинове варення

Інгредієнти
малина — 500 г;
цукор-пісок — 750 г.

Приготування

Підготувати продукти для варення. Ягоди перебрати, щоб у варення потрапили здорові та стиглі.

Простерилізувати банки й кришки.

Ретельно промити у друшляку малину, даті воді стекти. Невеликими партіями придушити ягоди з використанням толкушки для картоплі.

Перемішати подрібнену малину з цукром. Залишити в теплі на 6 годин, періодично перемішувати варення — так, щоб повністю розчинився цукор.

Розкласти варення по стерильних банках. Щільно закрутити кришками й зберігати у холодильнику.

«Живе» малинове варення можна використовувати як соус для морозива або додавати до випічки.

Нагадаємо, учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати варення зі слив з шоколадним смаком.

А телеведучий Олексій Суханов поділився бабусиним рецептом полуничного варення.

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