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Яскравий і цікавий смак: рецепт ікри з маслюків на зиму

13:13 11 вересня 2021
гриби

Нинішня осінь принесла хороший урожай грибів, а тому саме час задуматися про грибні заготовки на зиму. Рецепти не обмежуються лише сушеними або маринованими грибами. З маслюків, наприклад, виходить смачна грибна ікра, повідомляє сайт 1000.menu.


Грибна ікра на зиму

На 1 кг маслюків знадобиться:

  • Морква — 400 г;
  • Лук — 400 г;
  • Сіль — 0,5 ст.л.;
  • Олія — 100 мл;
  • Чорний перець.

Маслюки помити і почистити, зрізати почорнілі місця, прибрати плівки з шапинок. Відварити в солоній воді 20 хвилин, просушити і остудити гриби.
Моркву натерти, цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії.
Гриби подрібнити на м'ясорубці або в блендері. Змішати з морквою та цибулею, протушкувати, посолити і поперчити. Готувати, помішуючи, 30 хвилин.
Банки простерилізувати, наповнити ікрою, поставити на другу стерилізацію (в каструлі з водою по «плечі» банки потримати заготовки 30 хвилин). Додати в кожну банку столову ложку олії, закатати.

Любителям грибів також сподобається салат з печериць і кабачків на зиму. і зимова заготовка «фальшиві мариновані гриби». Вона готується з кабачків, зелені і часнику.

Фото pixabay.com

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