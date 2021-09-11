Яскравий і цікавий смак: рецепт ікри з маслюків на зиму

Нинішня осінь принесла хороший урожай грибів, а тому саме час задуматися про грибні заготовки на зиму. Рецепти не обмежуються лише сушеними або маринованими грибами. З маслюків, наприклад, виходить смачна грибна ікра, повідомляє сайт 1000.menu.



Грибна ікра на зиму На 1 кг маслюків знадобиться: Морква — 400 г;

Лук — 400 г;

Сіль — 0,5 ст.л.;

Олія — 100 мл;

Чорний перець. Маслюки помити і почистити, зрізати почорнілі місця, прибрати плівки з шапинок. Відварити в солоній воді 20 хвилин, просушити і остудити гриби.

Моркву натерти, цибулю дрібно нарізати, обсмажити на олії.

Гриби подрібнити на м'ясорубці або в блендері. Змішати з морквою та цибулею, протушкувати, посолити і поперчити. Готувати, помішуючи, 30 хвилин.

Банки простерилізувати, наповнити ікрою, поставити на другу стерилізацію (в каструлі з водою по «плечі» банки потримати заготовки 30 хвилин). Додати в кожну банку столову ложку олії, закатати.

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Фото pixabay.com

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