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Хрусткі мариновані грибочки: покроковий рецепт без стерилізації

10:52 11 вересня 2021
Мариновані грибочки

Багато українців напередодні зими часто закривають різні консервації, в тому числі з грибів, які їм вдалося зібрати восени. Останнім часом популярними стають рецепти маринування грибів без стерилізації. Маринувати гриби без стерилізації можна абсолютно будь-які: білі, маслюки, опеньки, підберезники і так далі, пише 1000.menu.

Насамперед гриби треба почистити і добре промити. Видалити сміття з капелюшків, відрізати ніжку, якщо на ній присутня земля.

Потім гриби слід нарізати середніми шматочками (маленькі можна залишити цілими). М'ясисті, великі ніжки теж замаринуємо, вони виходять нітрохи не гірше капелюшків. Відправити грибочки в каструлю, залити водою і поставити на сильний вогонь. Після закипання зняти піну, вогонь зменшити на середній і варити, періодично помішуючи, 30 хвилин.

Поки варяться гриби, потрібно приготувати маринад. Для цього в окрему каструлю налити води (1 літр). Додати сіль, цукор, лавровий лист, гвоздику, перець горошком і часник. Поставити на сильний вогонь і довести до кипіння.

Після відварювання вміст каструлі слід відкинути на друшляк і промити під проточною водою кілька разів. Потім потрібно додати гриби в киплячий маринад і варити на середньому вогні близько 15−20 хвилин.

Потім розкласти все по простерилізованих банках разом з маринадом (банки можна стерилізувати на свій розсуд, в духовці, в мікрохвильовій печі або на водяній бані), закрити гарячими кришками і прибрати остигати. Банки, що остигнули, спустити в льох або прибрати в холодильник і зберігати там до моменту вживання.

Як писали «ФАКТИ», консервувати гриби на зиму можна разом з кабачками. Цей дивовижний салат буде хороший як зі звичними печерицями, так і з лісовими грибами.

Фото: 1000. menu

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