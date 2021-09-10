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Хіт сезону: рецепт панкейків з яблуками на сухій пательні від Григорія Германа

15:56 10 вересня 2021
панкейк

Кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман часто ділиться у мережі простими й смачними сезонними рецептами.

Днями Герман розповів, як приготувати панкейки з яблуками на сухій пательні. Страву ведучий готував разом зі своїм сином.

Панкейки з яблуками

Інгредієнти
яйце — 1 шт.
молоко — 250 мл
цукор — 4 ст. л.
борошно пшеничне — 230 г
розпушувач — 10 г
олія соняшникова — 2 ст. л.
сіль — щіпка
яблука — 2−3 шт.

Приготування

У миску розбити яйце, додати цукор і сіль, збити вінчиком або міксером.

Влити в яєчну масу 150 мл молока та продовжити збивати.

У тісто просіяти борошно з розпушувачем. Перемішати ложкою, потім влити молоко, що залишилося та соняшникову олію.

Яблука порізати на дрібні шматочки і додати до тіста. Тісто має вийти, як густа сметана.

У центр добре розігрітої сухої сковороди викладати тісто.

Коли поверхня покриється порами, яблучний панкейк перевернути.

Випікати з іншого боку, поки не зарум'яниться.

Полити яблучні панкейки медом та подати до столу.


Нагадаємо, раніше Григорій Герман порадував рецептом корисної запіканки з кабачків з сиром.

Ведучий також розповів, як приготувати традиційну грузинську випічку- лобіані.

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