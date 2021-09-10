Хіт сезону: рецепт панкейків з яблуками на сухій пательні від Григорія Германа

Кулінарний експерт і ведучий програми «Ранок з Україною» Григорій Герман часто ділиться у мережі простими й смачними сезонними рецептами.

Днями Герман розповів, як приготувати панкейки з яблуками на сухій пательні. Страву ведучий готував разом зі своїм сином.

Панкейки з яблуками Інгредієнти

яйце — 1 шт.

молоко — 250 мл

цукор — 4 ст. л.

борошно пшеничне — 230 г

розпушувач — 10 г

олія соняшникова — 2 ст. л.

сіль — щіпка

яблука — 2−3 шт. Приготування У миску розбити яйце, додати цукор і сіль, збити вінчиком або міксером. Влити в яєчну масу 150 мл молока та продовжити збивати. У тісто просіяти борошно з розпушувачем. Перемішати ложкою, потім влити молоко, що залишилося та соняшникову олію. Яблука порізати на дрібні шматочки і додати до тіста. Тісто має вийти, як густа сметана. У центр добре розігрітої сухої сковороди викладати тісто. Коли поверхня покриється порами, яблучний панкейк перевернути. Випікати з іншого боку, поки не зарум'яниться. Полити яблучні панкейки медом та подати до столу.

Нагадаємо, раніше Григорій Герман порадував рецептом корисної запіканки з кабачків з сиром.

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