Діти обов'язково попросять добавки: шеф Алекс Якутов поділився рецептом ситного і корисного перекусу для школи
Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який раніше поділився рецептом пирога зі спаржею, розповів, як приготувати сирну запіканку, яку можна давати дітям у школу на перекус.
Рецепт смачної та корисної страви, добавки якої обов'язково просять ті, хто її куштував, публікує novy.tv
Інгредієнти:
- Сир — 600 г;
- Жовтки — 2 шт;
- Яйця — 2 шт;
- Розпушувач — 3 г;
- Борошно — 80 г;
- Курага — 100 г;
- Цукор — 100 г;
- Цедра одного лайму;
- Цедра одного апельсину.
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Приготування:
- Перетріть сир, додайте до нього два жовтки і два яйця.
- До сирної маси додайте цукор, борошно, подрібнену курагу, цедру апельсину і лайму.
- Все ретельно перемішайте. Викладіть у круглу форму.
- Випікайте при температурі 150 градусів 30 хвилин.
Раніше Алекс Якутов розповів, як приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню.
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Фото: https://ua.depositphotos.com.210
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