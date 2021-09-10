Діти обов'язково попросять добавки: шеф Алекс Якутов поділився рецептом ситного і корисного перекусу для школи

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який раніше поділився рецептом пирога зі спаржею, розповів, як приготувати сирну запіканку, яку можна давати дітям у школу на перекус.

Рецепт смачної та корисної страви, добавки якої обов'язково просять ті, хто її куштував, публікує novy.tv

Інгредієнти: Сир — 600 г;

Жовтки — 2 шт;

Яйця — 2 шт;

Розпушувач — 3 г;

Борошно — 80 г;

Курага — 100 г;

Цукор — 100 г;

Цедра одного лайму;

Цедра одного апельсину.

Приготування: Перетріть сир, додайте до нього два жовтки і два яйця.

До сирної маси додайте цукор, борошно, подрібнену курагу, цедру апельсину і лайму.

Все ретельно перемішайте. Викладіть у круглу форму.

Випікайте при температурі 150 градусів 30 хвилин.

Раніше Алекс Якутов розповів, як приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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