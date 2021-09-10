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Діти обов'язково попросять добавки: шеф Алекс Якутов поділився рецептом ситного і корисного перекусу для школи

14:45 10 вересня 2021
Сирна запіканка

Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов, який раніше поділився рецептом пирога зі спаржею, розповів, як приготувати сирну запіканку, яку можна давати дітям у школу на перекус.

Рецепт смачної та корисної страви, добавки якої обов'язково просять ті, хто її куштував, публікує novy.tv

Інгредієнти:

  • Сир — 600 г;
  • Жовтки — 2 шт;
  • Яйця — 2 шт;
  • Розпушувач — 3 г;
  • Борошно — 80 г;
  • Курага — 100 г;
  • Цукор — 100 г;
  • Цедра одного лайму;
  • Цедра одного апельсину.

Читайте також: «Просто обожнюю»: Ектор Хіменес-Браво поділився «крутим» рецептом сирної запіканки.

Приготування:

  • Перетріть сир, додайте до нього два жовтки і два яйця.
  • До сирної маси додайте цукор, борошно, подрібнену курагу, цедру апельсину і лайму.
  • Все ретельно перемішайте. Викладіть у круглу форму.
  • Випікайте при температурі 150 градусів 30 хвилин.

Раніше Алекс Якутов розповів, як приготувати борщ, максимально наповнений овочами і зеленню.

Ексклюзивне інтерв'ю з шефом «Пекельної кухні» «У дитинстві ловив і смажив бичків прямо з кишками» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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