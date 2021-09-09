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Гарне джерело рослинного білка: наведено рецепт незвичайної, але корисної каші на ранок для всієї родини

20:17 9 вересня 2021
каша

Багато мам знають, для того, щоб їхні діти отримали заряд енергії на день, важливо починати день з правильного сніданку. Традиційно «здоровими» ранковими стравами вважаються сирники, вівсяна та гречана каші. Але дієтологи радять урізноманітнити раціон. Одним з таких страв може стати каша кіноа, пише «Поваренок».

Кіноа — хлібна зернова культура, росте на схилах Анд у Південній Америці.

Це корисний і багатий живильними речовинами продукт, який також вважається гарним джерелом рослинного білка. Наприклад, дослідження, проведене за участю молодих та літніх людей, підтвердило здатність злаку сприятливо впливати на серце та судини.

Каша кіноа

Інгредієнти на 2 порції

кіноа — 200 г;
молоко — 200 мл;
масло вершкове — 20 г;
вода — 150 мл;
груша — 1 штука;
смородина — 20 г;
мед — 20 г;
сіль до смаку;
кориця — до смаку.

Приготування

Промиту крупу залити водою з молоком, додати сіль й поставити на вогонь.

Кашу довести до кипіння й варити на маленькому вогні 20−30 хвилин.

У кінці варіння додати в каструлю ягоди смородини, перемішати і залишити на вогні на пару хвилин.

Грушу почистити від шкірки, серцевини й порізати на невеликі шматочки.

На сковороді розтопити вершкове масло та додати шматочки груші. Смажити 2 хвилини, помішуючи.

Викласти кашу у тарілки, зверху покласти шматочки смаженої груші. Готову страву полити медом та посипати корицею.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт королівського сирника з насінням чіа від кулінара Тетяни Литвинової.

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