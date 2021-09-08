Як приготувати ідеальні млинці на молоці: простий рецепт
8 вересня в День Наталії-Вівсяниці, за народними прикметами, було прийнято пригощатися млинцями на вівсяному борошні. Щоб млинці вийшли ідеальними, є кілька кулінарних секретів, повідомляє сайт yabpoela. Для рецепта підходить не лише вівсяне борошно, а й звичайне пшеничне. Подавати млинці можна як окрему страву зі сметаною, джемом або заповнити начинкою.
Тонкі млинці на молоці
- Молоко -350 мл;
- Яйця — 2 штуки;
- Борошно — 180 г;
- Цукор — 1 ст. л;
- Сіль — 0,25 ч. л;
- Олія — 1 ст.л.
Перед приготуванням яйця і молоко потрібно заздалегідь вийняти з холодильника і довести до кімнатної температури. Збити яйця з цукром і сіллю, влийте в половину порції молока. В окрему ємність просійте борошно. Додайте туди спочатку молочно-яєчну суміш, а потім молоко, що залишилося. На останньому етапі влийте олію.
Сковорода повинна бути добре розігрітою, змастіть поверхню спеціальним пензликом, змоченим в олії. Тепер можна випікати млинці. Тісто потрібно періодично добре перемішувати, щоб більш важкі фракції не осідали на дно.
Нагадаємо, смачні млинці виходять і з заварного тіста. Якщо хочеться урізноманітнити меню, можна спробувати приготувати схожу страву — американські панкейки зі збитими вершками і ягодами.
Фото pixabay.com71
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