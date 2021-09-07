Ніжна і соковита кабачкова ікра на пательні: покроковий рецепт
Існує маса рецептів страв, в яких використовуються кабачки. Наприклад, салат із смажених кабачків, грибів і помідорів можна законсервувати на зиму. А ще з цього овоча можна приготувати ніжну і соковиту ікру.
Один з рецептів цієї страви, яка відмінно поєднується з гарнірами, і смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді, публікує сайт 1000.menu. За бажанням готову ікру можна подрібнити блендером.
Інгредієнти (на 5 порцій):
- Кабачки — 3 шт .;
- Цибуля ріпчаста — 1 шт .;
- Морква — 1 шт .;
- Часник — 2 зубчики;
- Кріп — за смаком;
- Рослинна олія — 50 гр .;
- Спеції сухі — 1 ст. л .;
- Соєвий соус — 3 ст. л .;
- Сіль — 1ч.л.
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Приготування:
- Кабачки промити, за бажанням зрізати шкірку. Прожарити до випаровування вологи.
- Моркву і цибулю порізати дрібними кубиками. Додати моркву у пательню і теж випарувати вологу. Додати цибулю і добре обсмажити.
- Додати зелень і прянощі. Хто не любить пікантний смак часнику, може замінити його солодким яблуком.
- За кілька хвилин до готовності додати сою і, за бажанням, сухий томат. Тушкувати кілька хвилин під кришкою. Готово!
Рецепт смажених кабачків на зиму з морквою і кетчупом читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото: https://ua.depositphotos.com.45
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