Ніжна і соковита кабачкова ікра на пательні: покроковий рецепт

Існує маса рецептів страв, в яких використовуються кабачки. Наприклад, салат із смажених кабачків, грибів і помідорів можна законсервувати на зиму. А ще з цього овоча можна приготувати ніжну і соковиту ікру.

Один з рецептів цієї страви, яка відмінно поєднується з гарнірами, і смачна як у гарячому, так і у холодному вигляді, публікує сайт 1000.menu. За бажанням готову ікру можна подрібнити блендером.

Інгредієнти (на 5 порцій): Кабачки — 3 шт .;

Цибуля ріпчаста — 1 шт .;

Морква — 1 шт .;

Часник — 2 зубчики;

Кріп — за смаком;

Рослинна олія — 50 гр .;

Спеції сухі — 1 ст. л .;

Соєвий соус — 3 ст. л .;

Сіль — 1ч.л.

Приготування: Кабачки промити, за бажанням зрізати шкірку. Прожарити до випаровування вологи.

Моркву і цибулю порізати дрібними кубиками. Додати моркву у пательню і теж випарувати вологу. Додати цибулю і добре обсмажити.

Додати зелень і прянощі. Хто не любить пікантний смак часнику, може замінити його солодким яблуком.

За кілька хвилин до готовності додати сою і, за бажанням, сухий томат. Тушкувати кілька хвилин під кришкою. Готово!

Рецепт смажених кабачків на зиму з морквою і кетчупом читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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