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Трубочки з заварним кремом від Ектора Хіменеса-Браво: простий рецепт

15:59 7 вересня 2021
трубочки

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, крім рецептів пирогів, готовий поділитися секретами приготування інших десертів. Кулінар пропонує всім, хто тужить за дитинством, приготувати улюблені ласощі малюків — трубочки з кремом. Щоб спростити завдання, листкове тісто можна купити готове, а зосередитися на правильному приготуванні білкового крему. У рецепті Хіменеса-Браво в якості наповнення для трубочок використовується крем на основі італійської меренги.

Трубочки з заварним кремом

  • Листкове тісто;
  • Яйця — 3 штуки;
  • Цукор — 150 г;
  • Вода — 60 г;
  • Молоко — 100 г;
  • Крохмаль — 10 г;
  • Цукор — 30 г.

У яйцях відокремити білки від жовтків. Листкове тісто нарізати на стрічки 3 сантиметри завширшки, намотати на конусну форму, змастити жовтком і випікати 8 хвилин при 180 градусах.
Для крему приготувати цукровий сироп: цукор змішати з водою, поставити на вогонь, довести до температури 120 градусів. Тим часом збити білки. Коли вони стануть білою піною, включити міксер на повну потужність і тонкою цівкою влити сироп в білки.
Жовтки змішати з цукром, крохмалем і підігрітим молоком, змішати з меренгою, наповнити сумішшю спечені трубочки.

Нагадаємо, відомі кулінари пропонують ласунам приготувати горіхово-маковий торт, клафуті з вишнями або тарт татен із персиками.

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