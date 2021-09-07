Баклажани в клярі: ситно та смачно
З баклажанів можна приготувати безліч страв. Вони ситні та смачні. Одна з них — баклажани в клярі. Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Готуються баклажани в клярі досить легко та швидко, — каже Елла Іванова.
Баклажани в клярі
Інгредієнти:
- баклажани
- вода
- сіль
Для кляру:
- яйця
- сіль
- перець
- кукурудзяне борошно
Приготування:
Доводимо до кипіння воду і додаємо сіль.
Баклажани чистимо, розрізаємо на половинки. Кожну половинку розрізаємо віялом. Відварюємо в підсоленій воді пару хвилин. Охолоджуємо.
Готуємо кляр. Яйця збиваємо з сіллю та перцем. Баклажан спочатку опускаємо в яйце, потім — в борошно. Обсмажуємо до красивої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник.
Готуємо улюблений соус. У йогурт додати зелень, прянощі та часничок. Це так просто та смачно!
Раніше Елла Іванова поділилася простим рецептом іншої смачної страви — баклажанів по-турецьки.
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Фото з альбому Елли Іванової295
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