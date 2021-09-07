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Баклажани в клярі: ситно та смачно

11:48 7 вересня 2021
Баклажани в клярі

З баклажанів можна приготувати безліч страв. Вони ситні та смачні. Одна з них — баклажани в клярі. Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуються баклажани в клярі досить легко та швидко, — каже Елла Іванова.

Баклажани в клярі

Інгредієнти:

  • баклажани
  • вода
  • сіль

Для кляру:

  • яйця
  • сіль
  • перець
  • кукурудзяне борошно

Приготування:

Доводимо до кипіння воду і додаємо сіль.

Баклажани чистимо, розрізаємо на половинки. Кожну половинку розрізаємо віялом. Відварюємо в підсоленій воді пару хвилин. Охолоджуємо.

Готуємо кляр. Яйця збиваємо з сіллю та перцем. Баклажан спочатку опускаємо в яйце, потім — в борошно. Обсмажуємо до красивої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник.

Готуємо улюблений соус. У йогурт додати зелень, прянощі та часничок. Це так просто та смачно!

Раніше Елла Іванова поділилася простим рецептом іншої смачної страви — баклажанів по-турецьки.

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Фото з альбому Елли Іванової

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