Баклажани в клярі: ситно та смачно

З баклажанів можна приготувати безліч страв. Вони ситні та смачні. Одна з них — баклажани в клярі. Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуються баклажани в клярі досить легко та швидко, — каже Елла Іванова.

Баклажани в клярі

Інгредієнти:

баклажани

вода

сіль

Для кляру:

яйця

сіль

перець

кукурудзяне борошно

Приготування:

Доводимо до кипіння воду і додаємо сіль.

Баклажани чистимо, розрізаємо на половинки. Кожну половинку розрізаємо віялом. Відварюємо в підсоленій воді пару хвилин. Охолоджуємо.

Готуємо кляр. Яйця збиваємо з сіллю та перцем. Баклажан спочатку опускаємо в яйце, потім — в борошно. Обсмажуємо до красивої скоринки. Викладаємо на паперовий рушник.

Готуємо улюблений соус. У йогурт додати зелень, прянощі та часничок. Це так просто та смачно!