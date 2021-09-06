«Ідеально з келихом білого»: Тетяна Мокріді поділилася рецептом «улюбленої закуски»

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше поділилася рецептом улюбленої страви своєї сім'ї — супу гаспачо, розповіла в Instagram і про улюблену закуску — брускету з помідорами та авокадо.

«Оскільки аромати помідорів ще у повітрі, ловіть рецепт улюбленої закуски», — пише Тетяна Мокріді та додає: «Смачно дітям і дорослим. У п'ятницю ввечері ідеально з келихом білого».

Інгредієнти: Помідор великий;

Червона цибуля;

Авокадо;

Сіль;

Прованські трави;

Оливкова або соняшникова олія;

Грінки Pano або підсмажений на сковороді хліб Чіабата.

Раніше Тетяна Мокріді розповідала, як приготувати французький цибулевий суп з додаванням вина, а також поділилася рецептом кролика по-італійськи.

Фото — скріншот.

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