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«Ідеально з келихом білого»: Тетяна Мокріді поділилася рецептом «улюбленої закуски»

14:54 6 вересня 2021
Брускети з помідорами та авокадо

Директорка Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше поділилася рецептом улюбленої страви своєї сім'ї — супу гаспачо, розповіла в Instagram і про улюблену закуску — брускету з помідорами та авокадо.

«Оскільки аромати помідорів ще у повітрі, ловіть рецепт улюбленої закуски», — пише Тетяна Мокріді та додає: «Смачно дітям і дорослим. У п'ятницю ввечері ідеально з келихом білого».

Інгредієнти:

  • Помідор великий;
  • Червона цибуля;
  • Авокадо;
  • Сіль;
  • Прованські трави;
  • Оливкова або соняшникова олія;
  • Грінки Pano або підсмажений на сковороді хліб Чіабата.

Приготування:

Помідор, цибулю, авокадо порізати на дрібні кубики, все змішати, посолити, посипати прованськими травами, викласти на хліб і вуаля …

Раніше Тетяна Мокріді розповідала, як приготувати французький цибулевий суп з додаванням вина, а також поділилася рецептом кролика по-італійськи.

Фото — скріншот.

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