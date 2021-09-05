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Якщо часу в обріз: Ліза Глинська поділилася рецептом «ідеального смачного сніданку»

21:21 5 вересня 2021
Ліниві вареники

Переможниця шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла секрети консервації, опублікувала в своєму Instagram незвичайний рецепт ледачих вареників.

«Якщо часу в обріз, а в холодильнику — тільки сир і йогурт, тоді цей рецепт для вас», — написала Глинська. Вона стверджує, що це «ідеальний смачний сніданок».

Інгредієнти:

  • 300 г сиру (жирність 5%)
  • дрібка солі
  • 1 ст. л. борошна (без гірки)
  • 1 яйце
  • ваніль або ванільний цукор (за бажанням)
  • 50 г манної крупи
  • 50 г йогурту
  • 10 г тростинного цукру (або меду)

Приготування:

1. Сир перетирається через сито.
2. Додаються яйце, борошно, сіль.
3. Скочуються невеликі кульки та обвалюються в манній крупі.
4. Варяться в підсоленій воді 3−4 хвилини. Кульки повинні спливти.
5. Страва подається з йогуртом або сметаною, посипається цукром, можуть
додаватися ягоди.

Нагадаємо, Ліза Глинська поділилася простим рецептом яблучного повидла.

Фото: скріншот відео

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