Якщо часу в обріз: Ліза Глинська поділилася рецептом «ідеального смачного сніданку»

Переможниця шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла секрети консервації, опублікувала в своєму Instagram незвичайний рецепт ледачих вареників.

«Якщо часу в обріз, а в холодильнику — тільки сир і йогурт, тоді цей рецепт для вас», — написала Глинська. Вона стверджує, що це «ідеальний смачний сніданок».

Інгредієнти: 300 г сиру (жирність 5%)

дрібка солі

1 ст. л. борошна (без гірки)

1 яйце

ваніль або ванільний цукор (за бажанням)

50 г манної крупи

50 г йогурту

10 г тростинного цукру (або меду) Приготування: 1. Сир перетирається через сито.

2. Додаються яйце, борошно, сіль.

3. Скочуються невеликі кульки та обвалюються в манній крупі.

4. Варяться в підсоленій воді 3−4 хвилини. Кульки повинні спливти.

5. Страва подається з йогуртом або сметаною, посипається цукром, можуть

додаватися ягоди.

Нагадаємо, Ліза Глинська поділилася простим рецептом яблучного повидла.

Фото: скріншот відео

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