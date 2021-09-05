Якщо часу в обріз: Ліза Глинська поділилася рецептом «ідеального смачного сніданку»
Переможниця шоу «МастерШеф» Ліза Глинська, яка раніше розповіла секрети консервації, опублікувала в своєму Instagram незвичайний рецепт ледачих вареників.
«Якщо часу в обріз, а в холодильнику — тільки сир і йогурт, тоді цей рецепт для вас», — написала Глинська. Вона стверджує, що це «ідеальний смачний сніданок».
Інгредієнти:
- 300 г сиру (жирність 5%)
- дрібка солі
- 1 ст. л. борошна (без гірки)
- 1 яйце
- ваніль або ванільний цукор (за бажанням)
- 50 г манної крупи
- 50 г йогурту
- 10 г тростинного цукру (або меду)
Приготування:
1. Сир перетирається через сито.
2. Додаються яйце, борошно, сіль.
3. Скочуються невеликі кульки та обвалюються в манній крупі.
4. Варяться в підсоленій воді 3−4 хвилини. Кульки повинні спливти.
5. Страва подається з йогуртом або сметаною, посипається цукром, можуть
додаватися ягоди.
Нагадаємо, Ліза Глинська поділилася простим рецептом яблучного повидла.
Фото: скріншот відео152
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter