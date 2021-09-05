«Шпигунська вилазка на Корфу»: рецепт смачної страви з баклажанів та м’яса від Віктора Уколова

Якщо телеведучий Григорій Герман пропонує для сімейного обіду приготувати один із пишних закритих пирогів, то політтехнолог Віктор Уколов пропонує приготувати грецьку мусаку. Рецептом цієї страви він поділився у Facebook.

«Щоб приготувати грецьку мусаку треба мати: баклажани, цибулю, помідори, фарш (у мене баранячий), масло, борошно, молоко, твердий сир, який потрібно натерти. Ну ще ложка друга олії, сіль і перець. Цимус — склянка дешевого білого вина», — пише він.

За словами Уколова, спочатку треба нарізати баклажани і просто підсмажити їх майже без олії, потроху викладаючи дно форми. Потім треба підсмажити цибулю і вкинути туди фарш. Його потрібно добре перемішати, щоб не було грудок, посолити і поперчити.

«Як випарується рідина — влийте склянку білого вина. Алкоголь леткий і випарується вмить, а от смак кислуватого винограду зробить ваше м"ясо неповторним. Викладаємо прошарок м"яса на баклажани. Потім, згори нарізані помідори, потім знову м"ясо і на нього залишки підсмажених баклажанів. Але це не все — треба приготувати соус, у якому це все затушиться! Спочатку розтопимо масло. Потім киньте і швидко перемішайте в ньому ложку муки й одразу вливайте молоко. Посоліть і поперчіть і після цього додайте багато тертого сиру. Цим соусом залийте мусаку і поставте на 40 хв у духовку під 200 градусів», — пише він.

Після того, як страву буде витягнуто з духовки треба дати їй 15 хвилин вистигнути і потім можна вживати.

Як писали «ФАКТИ», раніше Віктор Уколов поділився простим рецептом картопляної запіканки з фаршем. А Руслан Сенічкін поділився рецептом картопляних рулетів з лаваша.

Фото зі сторінки Віктора Уколова в соціальних мережах

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