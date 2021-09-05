«Просто бомба»: рецепт цибулевого пирога з сиром і мускатним горіхом від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман пропонує для сімейного обіду приготувати один із пишних закритих пирогів за простим рецептом Наприклад, і дітям, і дорослим повинен сподобатися цибулевий пиріг з сиром і мускатним горіхом. Смак страви ведучий описує як «Бомба» і «Спалах у мозку». Єдиний недолік пирога — він викликає звикання, попереджає телеведучий.

Цибулевий пиріг з сиром і мускатним горіхом Для тіста: Масло вершкове — 200 г;

Борошно — 300 г;

Сметана 20% жирності — 6 ст. л;

Сода — 1 ч. Л .;

Оцет — 0.5 ч. Л .;

Цукор — 50 г. ⠀

Для начинки: Сир твердий — 200 г;

Моцарелла — 200 г;

Вершки — 100 г;

Яйця — 4 штуки;

Цибуля ріпчаста — 6 штук;

Сіль, перець, мускатний горіх. Тісто замісити, залишити на 15 хвилин. Тим часом приготувати начинку: обсмажити цибулю до прозорості, додати спеції, сир, вершки, яйця.

Відокремити від тіста шматок приблизно в третину всього об'єму. Він знадобиться для верхнього шару. Більший шматок розкачати тонко, викласти на дно форми, на нього начинку, потім ще один шар тіста. Зверху проколоти для виходу пари, змастити яйцем. Випікати 30 хвилин при 160 градусах.

Нагадаємо, щоб довго не возитися з тестом, існує альтернатива — пироги з лаваша за рецептом Тетяни Литвинової. Для любителів солодкої випічки є рецепт пирога зі сливами.

Фото german_greg_tv / Instagram

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