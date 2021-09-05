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Книга рецептів

«Просто бомба»: рецепт цибулевого пирога з сиром і мускатним горіхом від Григорія Германа

9:31 5 вересня 2021
пиріг

Телеведучий Григорій Герман пропонує для сімейного обіду приготувати один із пишних закритих пирогів за простим рецептом Наприклад, і дітям, і дорослим повинен сподобатися цибулевий пиріг з сиром і мускатним горіхом. Смак страви ведучий описує як «Бомба» і «Спалах у мозку». Єдиний недолік пирога — він викликає звикання, попереджає телеведучий.

Цибулевий пиріг з сиром і мускатним горіхом

Для тіста:

  • Масло вершкове — 200 г;
  • Борошно — 300 г;
  • Сметана 20% жирності — 6 ст. л;
  • Сода — 1 ч. Л .;
  • Оцет — 0.5 ч. Л .;
  • Цукор — 50 г.


Для начинки:

  • Сир твердий — 200 г;
  • Моцарелла — 200 г;
  • Вершки — 100 г;
  • Яйця — 4 штуки;
  • Цибуля ріпчаста — 6 штук;
  • Сіль, перець, мускатний горіх.

Тісто замісити, залишити на 15 хвилин. Тим часом приготувати начинку: обсмажити цибулю до прозорості, додати спеції, сир, вершки, яйця.
Відокремити від тіста шматок приблизно в третину всього об'єму. Він знадобиться для верхнього шару. Більший шматок розкачати тонко, викласти на дно форми, на нього начинку, потім ще один шар тіста. Зверху проколоти для виходу пари, змастити яйцем. Випікати 30 хвилин при 160 градусах.

Нагадаємо, щоб довго не возитися з тестом, існує альтернатива — пироги з лаваша за рецептом Тетяни Литвинової. Для любителів солодкої випічки є рецепт пирога зі сливами.

Фото german_greg_tv / Instagram

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