«Бомбічний» смак: простий рецепт американського пирога з яблуками

Поки триває сезон яблук, частим гостем на столі може стати яблучний пиріг — один із символів американської культури. Для нього найкраще підходять не дуже солодкі плоди. Секрет правильного яблучного пирога — у швидкому замішуванні пісочного тіста (його не можна місити довго) і великій кількості начинки, повідомляє 2recepta.

Американський яблучний пиріг Для тесту Борошно — 300 г;

Масло вершкове — 150 г;

Вода — 50 мл;

Цукор — 1 ст. л;

Сіль — 0,5 ч.л.

Для начинки: Яблука — 1 кг;

Цукор — 170 г;

Масло вершкове — 30 г;

Крохмаль (краще кукурудзяний) — 3 ст. л;

Лимонний сік — 1 ст. л;

Кориця — 1 ч.л. Тісто найкраще готувати в нежаркому приміщенні. Просіяне борошно змішати з цукром і сіллю, додати нарізане дрібними кубиками масло. Перетерти. Влити в суміш дуже холодну воду, швидко замісити тісто, залишити на годину в холодильнику.

Яблука полити лимонним соком, додати цукор, крохмаль і корицю.

Частина тесту залишити для «сітки» зверху. Решту викласти в форму, на нього — начинку, потім вершкове масло. Зі смужок тіста сформувати «плетінку», посипати цукром. Випікати 50 хвилин при 200 градусах.

Нагадаємо, крім американського яблучного пирога у господинь популярні рецепти швидкого пирога з яблуками, пирога-перевертня з яблуками, смажених пиріжків з яблуками або ягодами.

Фото pixabay.com

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