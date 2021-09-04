Соковита котлета з курячого фаршу і бекону: універсальний рецепт від Григорія Германа

Телеведучий Григорій Герман поділився ще одним рецептом з курячого м'яса. Якщо курячі ніжки будуть смачні з марокканськими спеціями, то куряче філе стане ідеальними італійськими котлетами полпеттоне. Страва підходить як для святкового столу, так і для сімейного обіду. Крім того, рецепт універсальний: набивши руку на класичному полпеттоне, можна експериментувати з начинками, вдосконалюючи страву під свій смак. Рецепт опубліковано в Instagram.

Полпетонне (велика котлета) з курячого фаршу і бекону

⠀ Фарш з курячого філе -500 г;

Сир домашній крупнозернистий — 400 г;

Бекон — 200 г;

Твердий сир — 50 г;

Яйця — 2 жовтки;

Оливкова олія — 2 ст. л;

Біле сухе вино — 50 мл;

Мускатний горіх, сіль, перець. Сир розмолоти блендером, змішати з фаршем, сиром, жовтками, вином, сіллю і спеціями. Форму змастити, укласти бекон, потім м'ясну суміш і накрити беконом. Випікати 30 хвилин при 180°. Альтернативною начинкою можуть бути в'ялені томати, шпинат, запечені перці, а основою для фаршу може стати м'ясо індички. ⠀

Нагадаємо, куряча печінка підходить для приготування смачного паштету з овочами, а куряча грудка — для класичної окрошки.

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