Соковита котлета з курячого фаршу і бекону: універсальний рецепт від Григорія Германа
Телеведучий Григорій Герман поділився ще одним рецептом з курячого м'яса. Якщо курячі ніжки будуть смачні з марокканськими спеціями, то куряче філе стане ідеальними італійськими котлетами полпеттоне. Страва підходить як для святкового столу, так і для сімейного обіду. Крім того, рецепт універсальний: набивши руку на класичному полпеттоне, можна експериментувати з начинками, вдосконалюючи страву під свій смак. Рецепт опубліковано в Instagram.
Полпетонне (велика котлета) з курячого фаршу і бекону
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- Фарш з курячого філе -500 г;
- Сир домашній крупнозернистий — 400 г;
- Бекон — 200 г;
- Твердий сир — 50 г;
- Яйця — 2 жовтки;
- Оливкова олія — 2 ст. л;
- Біле сухе вино — 50 мл;
- Мускатний горіх, сіль, перець.
Сир розмолоти блендером, змішати з фаршем, сиром, жовтками, вином, сіллю і спеціями. Форму змастити, укласти бекон, потім м'ясну суміш і накрити беконом. Випікати 30 хвилин при 180°.
Альтернативною начинкою можуть бути в'ялені томати, шпинат, запечені перці, а основою для фаршу може стати м'ясо індички. ⠀
Нагадаємо, куряча печінка підходить для приготування смачного паштету з овочами, а куряча грудка — для класичної окрошки.129
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