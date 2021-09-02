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Дивовижний салат зі смажених кабачків та грибів з помідорами на зиму: простий рецепт

14:14 2 вересня 2021
Кабачки і морква

Консервувати кабачки на зиму можна не тільки з кетчупом, морквою і цибулею, а й з грибами.

Рецепт консервації пропонує сайт «Заготовки впрок». При цьому, як зазначає автор, цей дивовижний салат буде класним як зі звичними печерицями, так і з лісовими грибами.

Інгредієнти:

  • кабачки — 3 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • гриби свіжі (печериці) — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 500 г;
  • олія — 200 мл;
  • зелень кропу — 2 пучки;
  • сіль — 2,5 ст. ложки;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. ложки;
  • оцет — 200 мл.

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Приготування:

  • Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,8 см. Посолити, обсмажити з обох боків на олії.
  • Цибулю нарізати тонкими півкільцями.
  • Гриби порізати на невеликі шматочки і відварити у солоній (1 ст. ложка солі на 1 л) воді 5 хвилин, а потім обсмажити з невеликою кількістю олії.
  • Змішати кабачки з грибами, додати трохи олії та тушкувати 15 хвилин на невеликому вогні.
  • Помідори нарізати кружальцями завтовшки близько 0,8 см, злегка посолити і обсмажити на олії з обох боків.
  • До кабачків з грибами додати томати, попередньо вимиту і посічену зелень кропу, цибулю, чорний мелений перець, сіль, олію, що залишилася, оцет. Тушкувати на повільному вогні 5 хвилин.
  • Гарячий салат розкласти у підготовлені банки, стерилізувати 35 хвилин (час вказано для ємності 0,5 л), закатати, остудити. Прибрати на зберігання у прохолодне місце.

Раніше розповідалося, як просто приготувати консервовані кабачки з часником, які за смаком нагадують гриби.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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