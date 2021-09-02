Дивовижний салат зі смажених кабачків та грибів з помідорами на зиму: простий рецепт

Консервувати кабачки на зиму можна не тільки з кетчупом, морквою і цибулею, а й з грибами.

Рецепт консервації пропонує сайт «Заготовки впрок». При цьому, як зазначає автор, цей дивовижний салат буде класним як зі звичними печерицями, так і з лісовими грибами.

Інгредієнти: кабачки — 3 кг;

помідори — 1 кг;

гриби свіжі (печериці) — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 500 г;

олія — 200 мл;

зелень кропу — 2 пучки;

сіль — 2,5 ст. ложки;

перець чорний мелений — 0,5 ч. ложки;

оцет — 200 мл.

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Приготування: Кабачки нарізати кружечками товщиною близько 0,8 см. Посолити, обсмажити з обох боків на олії.

Цибулю нарізати тонкими півкільцями.

Гриби порізати на невеликі шматочки і відварити у солоній (1 ст. ложка солі на 1 л) воді 5 хвилин, а потім обсмажити з невеликою кількістю олії.

Змішати кабачки з грибами, додати трохи олії та тушкувати 15 хвилин на невеликому вогні.

Помідори нарізати кружальцями завтовшки близько 0,8 см, злегка посолити і обсмажити на олії з обох боків.

До кабачків з грибами додати томати, попередньо вимиту і посічену зелень кропу, цибулю, чорний мелений перець, сіль, олію, що залишилася, оцет. Тушкувати на повільному вогні 5 хвилин.

Гарячий салат розкласти у підготовлені банки, стерилізувати 35 хвилин (час вказано для ємності 0,5 л), закатати, остудити. Прибрати на зберігання у прохолодне місце.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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