«Не готуйте те, що не знаєте»: Ектора Хіменеса-Браво розкритикували за «неправильний» рецепт чебуреків

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом класичного клаб-сендвіча і домашнього кетчупу, не зупиняється на досягнутому і пропонує спробувати приготувати домашні чебуреки.

Відеорецепт «Справжнього чебурека» шеф-кухар запостив в Instagram, чим спровокував бурю емоцій в мережі.

Вам знадобляться:

Для тіста:

борошно — 400 г

окріп — 200 мл

сіль — 10 г

цукор — 20 г

горілка — 30 г

олія рослинна — 30 г

Для начинки:

фарш яловичини або баранини — 800 г

цибуля ріпчаста — 1 шт

часник — 2 зубчики

кінза — 20 г

вода — 100 г

сіль — 4 г

перець чорний — 3 г

Приготування

Фарш змішати з дрібно нарубаним часником, цибулею і кінзою, сіллю і перцем, активно перемішати і додати води. Фарш повинен бути злегка рідкуватий.

У воді розчинити сіль і цукор і поставити на вогонь, в борошно влити кип'ячену воду, олію і горілку. Замішати тісто і дати йому відпочити в холодильнику протягом 1 години.

Від тіста відрізати невеликий шматочок і розкачати як можна тонше, викласти фарш і сформувати чебурек, заліпліючи краю виделкою.

Заготівлю можна посмажити у фритюрі, а можна обсмажити на сухій сковорідці або запекти. Кулінар рекомендує другий варіант, як менш жирний, проте такий же смачний.

Проте фоловери розкритикували рецепт, вказавши на недостатню кількість цибулі в фарші, присутність в ньому ж часнику, а в тісті — горілки (в оригінальному кримськотатарській страві їх, звичайно ж немає).

Фани ж кухні Ектора вже встигли приготувати страву за його рецептом і прийшли в захват.

Нагадаємо, рецепт картоплі фрі набрав в мережі рекордні 4,6 мільйона переглядів.

фото СТБ

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter