«Одеські помідори» по-грецькому: рецепт незвичайних бутербродів від відомого шеф-кухаря

Відомий шеф-кухар Андрій Величко пропонує, поки триває сезон помідорів, приготувати апетитні брускетти (бутерброди) з томатами. Рецепт був створений за мотивами грецької закуски саганакі. Ідеально для страви підходять солодкі і дрібні одеські помідори типу чері. Секретним інгредієнтом, як і в багатьох інших рецептах Величко, стануть особливі бессарабські спеції. Відеорецепт опублікований у Facebook.

Брускетти з помідорами по-грецькому Помідори черрі — 300 г;

Сир фета або овеча бринза — 80 г;

Гречаний багет або інший хліб;

Суміш спецій «Мірудія» — 1 ч. л.;

Конопляна олія — 2 ст. л.;

Базилік — для декору. Помідори помити, видалити плодоніжки, скласти в керамічну форму для запікання. Зверху покласти сир, посипати спеціями, полити олією. Запікати 20−25 хвилин при 180−190 градусах. Запечену масу розім'яти виделкою. Багет нарізати, при бажанні підсушити. Викласти сирно-помідорну суміш, прикрасити листям базиліка.

За словами шеф-кухаря, в сирно-помідорну основу при бажанні можна додати тигрових креветок, куряче філе або м'ясо індички.



Нагадаємо, бессарабські спеції добре доповнюють овочеві та м'ясні страви. Вони додадуть особливого смаку фаршированим патисонам.

Також Величко пропонує особливий рецепт фруктово-горіхово-сирної закуски на основі сиру халлумі.

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