Найпопулярніша закуска: сир халлумі з персиками та горішками

Шеф-кухар Андрій Величко продовжує серію рецептів оригінальних закусок. Раніше шеф-кухар радив приготувати смажений редис, а тепер рекомендує обов'язково поекспериментувати з сиром халлумі. Смажений сир добре поєднується з фруктами та горіхами. Відеорецепт опублікований у Facebook .

Сир халлумі з персиками та горішками На дві порції: сир халлумі — 300 г;

персик або нектарин — 2 штуки;

цукор — 2 ст. л.;

оцет винний або будь-який фруктовий — 1 ст. л.;

вершкове масло (холодне) — 1 ст. л.;

кедрові горішки — 1 ст. л.;

рослинна олія для смаження;

рукола для декору. Персики очистити від кісточок, нарізати скибками, обсмажити на розжареній олії протягом хвилини. Посипати фрукти цукром і влити оцет. Повинна вийти легка карамель. Пательню зняти з вогню і покласти шматочок холодного вершкового масла.

Сир нарізати скибочками завтовшки 1 см, обсмажити на іншій пательні на олії до появи золотистої скоринки. Також можна смажити сир на грилі і на мангалі. Попередньо слід обмазати сир рослинною олією.

Викласти сир і фрукти на блюдо, посипати кедровими горішками, прикрасити руколою.

Нагадаємо, раніше Андрій Величко поділився тонкощами приготування білої спаржі, а також запропонував рецепт швидкого приготування сирників.

8

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter