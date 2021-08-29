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Найпопулярніша закуска: сир халлумі з персиками та горішками

20:29 29 серпня 2021
сир халлумі

Шеф-кухар Андрій Величко продовжує серію рецептів оригінальних закусок. Раніше шеф-кухар радив приготувати смажений редис, а тепер рекомендує обов'язково поекспериментувати з сиром халлумі. Смажений сир добре поєднується з фруктами та горіхами. Відеорецепт опублікований у Facebook .

Сир халлумі з персиками та горішками

На дві порції:

  • сир халлумі — 300 г;
  • персик або нектарин — 2 штуки;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет винний або будь-який фруктовий — 1 ст. л.;
  • вершкове масло (холодне) — 1 ст. л.;
  • кедрові горішки — 1 ст. л.;
  • рослинна олія для смаження;
  • рукола для декору.

Персики очистити від кісточок, нарізати скибками, обсмажити на розжареній олії протягом хвилини. Посипати фрукти цукром і влити оцет. Повинна вийти легка карамель. Пательню зняти з вогню і покласти шматочок холодного вершкового масла.
Сир нарізати скибочками завтовшки 1 см, обсмажити на іншій пательні на олії до появи золотистої скоринки. Також можна смажити сир на грилі і на мангалі. Попередньо слід обмазати сир рослинною олією.
Викласти сир і фрукти на блюдо, посипати кедровими горішками, прикрасити руколою.

Нагадаємо, раніше Андрій Величко поділився тонкощами приготування білої спаржі, а також запропонував рецепт швидкого приготування сирників.

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