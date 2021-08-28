Начинка для будь-якої випічки: простий рецепт яблучного повидла від Лізи Глинської

Автор рецепта найніжнішого цитрусового курдів Ліза Глинська дала пораду, як швидко переробити багато яблук в дуже смачне бурштинове повидло. Надалі, зазначила кондитер, воно дуже навіть стане в нагоді при приготуванні солодкої випічки.

Вам знадобляться:

3 кг яблук

1 кг цукру

½ ч. л лимонної кислоти

150 мл води

10 г пектину NH (за бажанням)

30 г цукру

Технологія приготування Наріжте яблука і відправте їх в каструлю. Додайте воду, накрийте кришкою і варіть на середній температурі, поки яблука не стануть м'якими. Зніміть каструлю з плити. Зробіть пюре, протерши яблука через сито. Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту і перемішайте. Перекладіть все в каструлю і постійно помішуючи, уварюйте пюре при слабкій температурі близько години. Додайте пектин з цукром і перемішайте. Проваріть ще 2−3 хвилини і зніміть з плити. Розлийте повидло в заздалегідь підготовлені баночки і закрийте кришками. Яблучне повидло — готове!

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як приготувати повидло з запечених яблук .

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