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Начинка для будь-якої випічки: простий рецепт яблучного повидла від Лізи Глинської

8:56 28 серпня 2021
яблучне повидло

Автор рецепта найніжнішого цитрусового курдів Ліза Глинська дала пораду, як швидко переробити багато яблук в дуже смачне бурштинове повидло. Надалі, зазначила кондитер, воно дуже навіть стане в нагоді при приготуванні солодкої випічки.

Вам знадобляться:

  • 3 кг яблук
  • 1 кг цукру
  • ½ ч. л лимонної кислоти
  • 150 мл води
  • 10 г пектину NH (за бажанням)
  • 30 г цукру

Технологія приготування

Наріжте яблука і відправте їх в каструлю.

Додайте воду, накрийте кришкою і варіть на середній температурі, поки яблука не стануть м'якими.

Зніміть каструлю з плити.

Зробіть пюре, протерши яблука через сито.

Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту і перемішайте.

Перекладіть все в каструлю і постійно помішуючи, уварюйте пюре при слабкій температурі близько години.

Додайте пектин з цукром і перемішайте.

Проваріть ще 2−3 хвилини і зніміть з плити.

Розлийте повидло в заздалегідь підготовлені баночки і закрийте кришками.

Яблучне повидло — готове!

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як приготувати повидло з запечених яблук .

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