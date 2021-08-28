Начинка для будь-якої випічки: простий рецепт яблучного повидла від Лізи Глинської
Автор рецепта найніжнішого цитрусового курдів Ліза Глинська дала пораду, як швидко переробити багато яблук в дуже смачне бурштинове повидло. Надалі, зазначила кондитер, воно дуже навіть стане в нагоді при приготуванні солодкої випічки.
Вам знадобляться:
- 3 кг яблук
- 1 кг цукру
- ½ ч. л лимонної кислоти
- 150 мл води
- 10 г пектину NH (за бажанням)
- 30 г цукру
Технологія приготування
Наріжте яблука і відправте їх в каструлю.
Додайте воду, накрийте кришкою і варіть на середній температурі, поки яблука не стануть м'якими.
Зніміть каструлю з плити.
Зробіть пюре, протерши яблука через сито.
Додайте в пюре цукор, лимонну кислоту і перемішайте.
Перекладіть все в каструлю і постійно помішуючи, уварюйте пюре при слабкій температурі близько години.
Додайте пектин з цукром і перемішайте.
Проваріть ще 2−3 хвилини і зніміть з плити.
Розлийте повидло в заздалегідь підготовлені баночки і закрийте кришками.
Яблучне повидло — готове!
Нагадаємо, раніше в мережі розповіли, як приготувати повидло з запечених яблук .205
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