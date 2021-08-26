Закуска з болгарського перцю: справжня смакота
Болгарський перець — один з кращих дарів природи. У ньому стільки смаку й аромату! Та, звичайно, користі. Рецептом закуски з болгарського перцю поділилася з «ФАКТАМИ» кулінарка Елла Іванова.
— Приготуємо ароматну, смачну й легку закуску, — говорить Елла Іванова. — Все просто та швидко. Чудове доповнення до м'ясних страв. А я люблю просто з чорним хлібом.
Літня закуска
Червоний болгарський перець — 7−8 шт.
1 ст. ложка соусу з петрушки (подрібнена зелень плюс олія)
Винний оцет — на свій смак
Сіль і цукор — на свій смак
Перець добре промиваємо. Обсушуємо та викладаємо на сухе деко. Запікаємо при температурі 180−200 градусів хвилин 20−25.
Перець перекладаємо в пакет. Залишаємо на хвилин 10−15.
Видаляємо тонку шкірку, перець ріжемо соломкою.
Додаємо соус з петрушки, оцет. Можна додати чорного перцю, чилі, базиліку, кінзи, кропу, цукру.
Нехай перчик постоїть у прохолодному місці хвилин 20. Це так просто й смачно. Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» простим рецептом вітамінного салату.
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