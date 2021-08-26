Легко приготувати в Україні: Мішель Андраде поділилася рецептом смачного колумбійського супу Ахіако
Якщо ведучий проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «найлегшого» торта з «колумбійськими нотками», то співачка і телеведуча болівійського походження Мішель Андраде розповіла про іншу страву колумбійської кухні — суп Ахіако.
Як повідомляє novy.tv, Ахіако — традиційний колумбійський суп, який можна приготувати і в Україні.
«На вигляд — чи то дуже густий суп, то чи друга страва з величезною кількістю підливи. Готується на м'ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох видах — пюре і шматочками. Потім додають інші овочі і зелень», — каже Мішель Андраде і додає, що такий суп готувала її мама.
Інгредієнти:
- Курка — 1,5 кг;
- Телячі ребра — 500 г;
- Цибуля — 1 шт .;
- Орегано — 1 ст. л .;
- Кінза з корінцями — 2 пучка;
- Картопля — 1 кг;
- Кукурудза — 4 заморожених качани;
- Помідор — 3 шт .;
- Зелена цибуля — ¾ чашки;
- Ріпчаста цибуля — ¾ чашки;
- Гострий перець — 1 шт .;
- Свіжий шпинат — 2 пучка;
- Каперси з маринадом — половина чашки;
- Чорний перець — 1 ч. л .;
- Авокадо — 3 шт .;
- Лимонний сік — 2 ч. л .;
- Сіль за смаком.
Приготування:
- Зваріть бульйон з курки і телячих ребер, не забуваючи знімати піну! Коли вода закипить, додайте цибулину, кінзу та орегано. Посоліть. Продовжуйте варити на маленькому вогні, поки м'ясо не стане м'яким — на це може піти кілька годин.
- Дістаньте курку і м'ясо з води, почистіть від кісток і шкіри. Потім покладіть м'ясо назад в бульйон.
- Кілька картоплин натріть на тертці, інші наріжте дрібними кубиками і відправте все в бульйон.
- Початки кукурудзи наріжте кружальцями і також додайте в суп. Варіть близько 20 хвилин.
- Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі і лимонний сік, а також помідори, нарізані дрібними кубиками, зелену цибулю, гострий перець і кінзу. Повинна вийти сальса — традиційний соус мексиканської кухні.
- За кілька хвилин до готовності покладіть у каструлю крупно нарізаний шпинат, каперси і чорний перець.
- Ахіако готовий! Подавайте його з авокадо, сальсою і, за бажанням, зі сметаною.
Нагадаємо, що Мішель Андраде, яка стала співведучою тревел-шоу «Орел і решка», оригінально відповіла на запитання про те, чи цілувалася вона з Позитивом — телеведучим і співаком Олексієм Завгороднім. Співачка виклала у мережу фото з … Надею Дорофеєвою. Дівчата чи то цілуються, то чи ні — їхні губи приховані за табличкою, на якій написано: «Поцілунок з Позитивом».
Фото Мішель Андраде із соціальних мереж.157
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