Легко приготувати в Україні: Мішель Андраде поділилася рецептом смачного колумбійського супу Ахіако

Якщо ведучий проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом «найлегшого» торта з «колумбійськими нотками», то співачка і телеведуча болівійського походження Мішель Андраде розповіла про іншу страву колумбійської кухні — суп Ахіако.

Як повідомляє novy.tv, Ахіако — традиційний колумбійський суп, який можна приготувати і в Україні.

«На вигляд — чи то дуже густий суп, то чи друга страва з величезною кількістю підливи. Готується на м'ясному бульйоні, там є кукурудза і картопля у двох видах — пюре і шматочками. Потім додають інші овочі і зелень», — каже Мішель Андраде і додає, що такий суп готувала її мама.

Інгредієнти: Курка — 1,5 кг;

Телячі ребра — 500 г;

Цибуля — 1 шт .;

Орегано — 1 ст. л .;

Кінза з корінцями — 2 пучка;

Картопля — 1 кг;

Кукурудза — 4 заморожених качани;

Помідор — 3 шт .;

Зелена цибуля — ¾ чашки;

Ріпчаста цибуля — ¾ чашки;

Гострий перець — 1 шт .;

Свіжий шпинат — 2 пучка;

Каперси з маринадом — половина чашки;

Чорний перець — 1 ч. л .;

Авокадо — 3 шт .;

Лимонний сік — 2 ч. л .;

Сіль за смаком.

Приготування:

Зваріть бульйон з курки і телячих ребер, не забуваючи знімати піну! Коли вода закипить, додайте цибулину, кінзу та орегано. Посоліть. Продовжуйте варити на маленькому вогні, поки м'ясо не стане м'яким — на це може піти кілька годин.

Дістаньте курку і м'ясо з води, почистіть від кісток і шкіри. Потім покладіть м'ясо назад в бульйон.

Кілька картоплин натріть на тертці, інші наріжте дрібними кубиками і відправте все в бульйон.

Початки кукурудзи наріжте кружальцями і також додайте в суп. Варіть близько 20 хвилин.

Дрібно наріжте цибулю, додайте дрібку солі і лимонний сік, а також помідори, нарізані дрібними кубиками, зелену цибулю, гострий перець і кінзу. Повинна вийти сальса — традиційний соус мексиканської кухні.

За кілька хвилин до готовності покладіть у каструлю крупно нарізаний шпинат, каперси і чорний перець.

Ахіако готовий! Подавайте його з авокадо, сальсою і, за бажанням, зі сметаною.

Нагадаємо, що Мішель Андраде, яка стала співведучою тревел-шоу «Орел і решка», оригінально відповіла на запитання про те, чи цілувалася вона з Позитивом — телеведучим і співаком Олексієм Завгороднім. Співачка виклала у мережу фото з … Надею Дорофеєвою. Дівчата чи то цілуються, то чи ні — їхні губи приховані за табличкою, на якій написано: «Поцілунок з Позитивом».

Фото Мішель Андраде із соціальних мереж.

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