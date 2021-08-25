Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповіла, як приготувати кролика на італійський манер — в томатному соці і прованських травах, нині запропонувала в Instagram рецепт улюбленої страви своєї родини — холодного супу гаспачо.

Цю іспанську страву готують, протираючи в блендері помідори і додаючи цибулю, часник, свіжий огірок, болгарський перець і оливкову олію.

Головний секрет страви — у справді домашніх помідорах, які мають бути стиглими і ароматними.

Суп гаспачо Інгредієнти: помідори — 1,5 кг

цибуля ріпчаста — 1 шт

часник — 2−4 зубчики

огірок свіжий — 2 -3 шт

перець болгарський — 1 шт

оливкова олія

сіль

перець молотий Приготування: Часник і цибулю дрібно порізати, відправити в блендер. Помідори надрізати з обох кінців хрестиками, обдати окропом, зняти шкірку, порізати шматками і закласти в блендер. Почистити перець і огірки, порізати кубиками. Вкинути в чашу блендера. Додати олію, сіль, перець, зелень. Все перемолотити, перелити в каструлю і помістити в холодильник на кілька годин. Подавати суп холодним. Можна прикрасити листочками базиліку. Виходить швидко і помідорно.

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