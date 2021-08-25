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Секрет — в помідорах: Тетяна Мокріді поділилася рецептом улюбленої страви сім'ї

14:23 25 серпня 2021
Секрет&nbsp;— в помідорах: Тетяна Мокріді поділилася рецептом улюбленої страви сім&#39;ї

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповіла, як приготувати кролика на італійський манер — в томатному соці і прованських травах, нині запропонувала в Instagram рецепт улюбленої страви своєї родини — холодного супу гаспачо.

Цю іспанську страву готують, протираючи в блендері помідори і додаючи цибулю, часник, свіжий огірок, болгарський перець і оливкову олію.

Головний секрет страви — у справді домашніх помідорах, які мають бути стиглими і ароматними.

Суп гаспачо

Інгредієнти:

  • помідори — 1,5 кг
  • цибуля ріпчаста — 1 шт
  • часник — 2−4 зубчики
  • огірок свіжий — 2 -3 шт
  • перець болгарський — 1 шт
  • оливкова олія
  • сіль
  • перець молотий

Приготування:

Часник і цибулю дрібно порізати, відправити в блендер.

Помідори надрізати з обох кінців хрестиками, обдати окропом, зняти шкірку, порізати шматками і закласти в блендер.

Почистити перець і огірки, порізати кубиками. Вкинути в чашу блендера.

Додати олію, сіль, перець, зелень.

Все перемолотити, перелити в каструлю і помістити в холодильник на кілька годин.

Подавати суп холодним. Можна прикрасити листочками базиліку.

Виходить швидко і помідорно.

А тим часом суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом класичного клаб-сендвіча і розповів, як готує смачний домашній кетчуп.

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