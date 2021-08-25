Секрет — в помідорах: Тетяна Мокріді поділилася рецептом улюбленої страви сім'ї
Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка раніше розповіла, як приготувати кролика на італійський манер — в томатному соці і прованських травах, нині запропонувала в Instagram рецепт улюбленої страви своєї родини — холодного супу гаспачо.
Цю іспанську страву готують, протираючи в блендері помідори і додаючи цибулю, часник, свіжий огірок, болгарський перець і оливкову олію.
Головний секрет страви — у справді домашніх помідорах, які мають бути стиглими і ароматними.
Суп гаспачо
Інгредієнти:
- помідори — 1,5 кг
- цибуля ріпчаста — 1 шт
- часник — 2−4 зубчики
- огірок свіжий — 2 -3 шт
- перець болгарський — 1 шт
- оливкова олія
- сіль
- перець молотий
Приготування:
Часник і цибулю дрібно порізати, відправити в блендер.
Помідори надрізати з обох кінців хрестиками, обдати окропом, зняти шкірку, порізати шматками і закласти в блендер.
Почистити перець і огірки, порізати кубиками. Вкинути в чашу блендера.
Додати олію, сіль, перець, зелень.
Все перемолотити, перелити в каструлю і помістити в холодильник на кілька годин.
Подавати суп холодним. Можна прикрасити листочками базиліку.
Виходить швидко і помідорно.
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