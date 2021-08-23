Варення зі слив з шоколадним смаком: простий рецепт
Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич , котрий раніше розповів, як приготувати незвичайний сніданок з сиру, поділився рецептом смачного десерту. Він опублікований в Instagram masterchefstb.
Варення зі слив готується швидко та просто.
Інгредієнти:
- сливи — 2 кг
- цукор — 1 кг
- какао-порошок — 5 столових ложок
- ванілін — 2 чайні ложки
Приготування:
- Слива для варення вибирається свіжа, пружна, обов'язково, щоб ягода була не перезріла.
- Ягоди ретельно промиваються, з них видаляються кісточки. Для зручності можна розрізати сливи навпіл.
- У посуд зі сливами, з яких вже вилучені кісточки, насипається 0,5 кг цукрового піску. Після цього ягоди з цукром повинні настоюватися протягом доби, щоб сливи виділили сік.
- Через добу до слив додаються какао, ванілін і 0,5 кг цукру, котрий залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти.
- Після цього перемішується вся суміш і ставиться варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння ароматна суміш помішується.
- Баночки для варення необхідно простерилізувати.
- Ще гаряче варення зі слив розподіляється по банкам і закочується.
- Банки з варенням перевертаються до повного охолодження.
Нагадаємо, простий рецепт дозволяє всього за дві години приготувати джем з червоної аличі.
Instagram masterchefstb256
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