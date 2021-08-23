Варення зі слив з шоколадним смаком: простий рецепт

Учасник кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич , котрий раніше розповів, як приготувати незвичайний сніданок з сиру, поділився рецептом смачного десерту. Він опублікований в Instagram masterchefstb.

Варення зі слив готується швидко та просто.

Інгредієнти: сливи — 2 кг

цукор — 1 кг

какао-порошок — 5 столових ложок

ванілін — 2 чайні ложки Приготування: Слива для варення вибирається свіжа, пружна, обов'язково, щоб ягода була не перезріла.

Ягоди ретельно промиваються, з них видаляються кісточки. Для зручності можна розрізати сливи навпіл.

У посуд зі сливами, з яких вже вилучені кісточки, насипається 0,5 кг цукрового піску. Після цього ягоди з цукром повинні настоюватися протягом доби, щоб сливи виділили сік.

Через добу до слив додаються какао, ванілін і 0,5 кг цукру, котрий залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти.

Після цього перемішується вся суміш і ставиться варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння ароматна суміш помішується.

Баночки для варення необхідно простерилізувати.

Ще гаряче варення зі слив розподіляється по банкам і закочується.

Банки з варенням перевертаються до повного охолодження.

Нагадаємо, простий рецепт дозволяє всього за дві години приготувати джем з червоної аличі.

Instagram masterchefstb

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