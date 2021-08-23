Простий рецепт курячих шашликів з баклажаном у лаваші: є секретний інгредієнт

Існує безліч рецептів приготування смачного та соковитого шашлику. Його готують з різних видів м'яса. Багато кулінарів наполягають на тому, що саме правильний вибір м'яса дає гарантію того, що страва буде ідеальною. На «24 каналі» запропонували рецепт шашлику «з родзинкою».

Курячий шашлик з баклажаном та соусом наршараб у лаваші

Інгредієнти

250 гр курячого філе порційно нарізаного для шашлику

1 середній баклажан;

50 г тахіни (кунжутної пасти);

10 г насіння кунжуту;

1 лаваш;

1 невеликий пучок петрушки;

кілька гілочок кінзи;

10 г сумаху;

50 г волоського горіха;

50 г соусу наршараб (гранатової заправки);

100 г сиру фета. Приготування Розігріти духовку до 180 градусів й поставити в неї запікатися баклажан (приблизно на 30 хвилин). Готовий баклажан охолодити, розрізати вздовж та ложкою вийняти з половинок м'якоть. Баклажанну м'якоть посолити і змішати з тахіною. Шматочки курячого шашлику нанизати на шпажки й обсмажити на мангалі, решітці або сковороді до готовності. Волоський горіх нарізати грубо, сир — кубиками 2×2 сантиметри. Готовий шашлик викласти на підігрітий лаваш, зверху — сир, волоські горіхи, нарізану зелень кінзи, петрушки. Посипати начинку сумахом, рясно полити соусом наршараб, посипати кунжутом і сформувати з лаваша тугий ролл. За бажанням рол можна підсмажити. Подавати блюдо гарячим.

Нагадаємо, відомий кулінарний експерт, ведучий Олексій Суханов раніше поділився фірмовим маринадом для шашлику. Про рецепт маринаду для шашлику розповів також композитор Ігор Поклад.

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