Найпопулярніший рецепт тірамісу в елементарному виконанні: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує радувати рецептами десертів, які не втратять вишуканого смаку, якщо їх приготувати в домашніх умовах. Шеф-кухар адаптував і опублікував в Instagram рецепт класичного десерту «Тірамісу», щоб з приготуванням могли впоратися навіть кондитери-початківці.

Тірамісу Для крему: Яйця (жовтки) — 5 штук;

Цукор — 125 г;

Вершки 30% - 400 г;

Сир маскарпоне — 425 г;

Ванільний екстракт. Для основи: Зварена кава — 300 г;

Печиво «Савоярді» — 400 г;

Лікер — 30 г;

Какао-порошок (для декору).

Жовтки збити з цукром, додати маскарпоне, збиті вершки, ванільний екстракт. Каву змішати з лікером. «Савоярді» змочивши в каві, викласти на дно форми, зверху — шар крему. Таким чином викласти все печиво, верхнім повинен бути шар крему. Поставити в холодильник на дві години. Готовий десерт прикрасити какао.

Нагадаємо, поки літо, Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати пиріг зі свіжою чорницею і полуничні моті по-азійському.

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